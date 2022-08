La Nouvelle-Écosse offre une récompense en espèces pour des informations sur la mort d’un garçon

Le programme des crimes non résolus de la Nouvelle-Écosse offre sa plus grande récompense jamais vue pour des informations sur le cas d’un petit garçon tué par balle à Dartmouth en décembre.

Le programme provincial de récompenses pour les crimes majeurs non résolus offre généralement jusqu’à 150 000 $ pour les informations qui mènent à une arrestation et à une condamnation dans les affaires relevant du programme.

Cette fois, la province offre 250 000 $ pour toute information menant à une condamnation pour l’homicide de Lee’Marion Cain, huit ans, de North Preston, en Nouvelle-Écosse.

C’est la première fois que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse augmente la récompense dans le cadre du programme.

Cain était à l’intérieur d’un véhicule sur Windmill Road le 21 décembre 2021, lorsque des coups de feu ont été tirés depuis un autre véhicule peu après 16 heures.

Cain a été frappé et emmené au centre de santé IWK, où il est décédé des suites de ses blessures.

Un homme de 26 ans à l’intérieur du véhicule a également été touché, mais ses blessures ne mettaient pas sa vie en danger.

Au moment de la fusillade, la police a déclaré qu’elle recherchait deux hommes noirs qui conduisaient un SUV bordeaux aux vitres teintées.

Les enquêteurs ne croient pas que la fusillade était un incident aléatoire.

“Les actes de violence armée dans notre communauté sont à la fois troublants et déchirants. Lorsqu’ils entraînent la mort d’un enfant innocent, c’est dévastateur”, a déclaré le ministre de la Justice, Brad Johns, dans un communiqué.

“J’espère que l’augmentation de la récompense pour cette affaire incitera ceux qui ont des informations à se présenter à la police afin qu’ils puissent identifier les responsables et permettre à la famille et aux amis de Lee’Marion de guérir. Il est maintenant temps pour quiconque ayant des informations de se manifester afin cet horrible crime peut être résolu.”

La police pense qu’il y a des gens qui ont des informations qui pourraient conduire à des arrestations et des accusations dans la mort du garçon et ils exhortent ces personnes à se manifester.

Toute personne ayant des informations sur la mort de Lee’Marion Cain peut appeler le programme de récompenses pour les crimes majeurs non résolus au 1-888-710-9090. Les personnes qui se manifestent doivent fournir leur nom et leurs coordonnées et peuvent être appelées à témoigner devant le tribunal. Tous les appels sont enregistrés.

Des informations anonymes peuvent également être transmises à Crime Stoppers au 1-800-222-TIPS (8477).

Le programme de récompenses pour les crimes majeurs non résolus a été lancé en 2006, avec une récompense de 50 000 $. Ce montant est passé à 150 000 $ en 2008.

Il y a 106 cas actifs dans le programme et cinq récompenses en espèces ont été versées depuis le début du programme.