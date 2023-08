La Nouvelle-Écosse face à de fortes pluies deux semaines seulement après des inondations historiques

Après que des pluies importantes ont entraîné des inondations dévastatrices dans de nombreuses régions de la Nouvelle-Écosse le mois dernier, une autre grosse tempête est en cours.

Samedi matin, un avertissement de pluie était en vigueur pour le métro d’Halifax et le comté d’Halifax à l’ouest, le comté d’Halifax – à l’est de Porters Lake, ainsi que le comté d’Antigonish, le comté de Colchester – Truro et le sud, le comté de Guysborough et le comté de Pictou, selon Environnement et Changement climatique Canada (ECCC).

« Des taux de précipitations supérieurs à 30 mm par heure ont été observés, ce qui pourrait entraîner des inondations, en particulier dans les zones basses », a déclaré ECCC dans l’avertissement, mis à jour pour la dernière fois à 8h40 samedi. « Il y a eu des rapports de précipitations totales de 60 à 90 mm ce matin. Une autre bande d’averses est attendue ce soir. »

Un aperçu des prévisions météorologiques heure par heure pour le 5 août, montrant de la pluie attendue sur la Nouvelle-Écosse vers 13 h samedi. (Ryan Snoddon/CBC)

Selon le météorologue de la CBC, Ryan Snoddon, de fortes pluies sur une courte période ont déjà provoqué des inondations locales, notamment dans les régions de Eastern Passage et de Dartmouth de la municipalité régionale d’Halifax, où des précipitations de plus de 100 m sont signalées.

Les quantités totales de pluie à 10 h 20 dans des poches localisées sur la Rive-Sud et à Halifax variaient entre 20 mm et 120 mm.

Inondations dans la région de Newcastle/Old Ferry Rd à Dartmouth.#nsstorm https://t.co/AERKrRuXDQ —@ryansnoddon

Snoddon a déclaré que contrairement aux précipitations d’il y a deux semaines, la ligne de pluie n’est pas stationnaire.

Il continuera de se déplacer vers l’est au cours de la journée et arrivera au Cap-Breton samedi soir.

Bien que la menace de fortes pluies se déplace vers l’est, Snoddon a déclaré qu’il y aura toujours un risque d’averses et d’orages cet après-midi et dans la soirée pour les habitants de l’ouest et du centre de la Nouvelle-Écosse.

Vers 18 h samedi, la pluie la plus abondante se déplacera vers la région du Cap-Breton. (Ryan Snoddon/CBC)

Selon la police régionale d’Halifax, des inondations ont été signalées sur Wyse Road et Faulkland Street à Dartmouth.

La police demande aux résidents d’éviter ce secteur, de faire preuve de prudence sur les routes et de s’attendre à des retards.

Plus tôt samedi, près de 10 000 personnes étaient sans électricité, mais ce nombre est depuis tombé à un peu plus de 1 100, selon Carte des pannes de Nova Scotia Power.

Dimanche et lundi devraient être des jours beaucoup plus lumineux, avec juste un risque d’averses et d’orages dispersés dans l’est, a déclaré Snoddon.

PLUS D’HISTOIRES