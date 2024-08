La nouvelle école STEM pour filles de l’Indiana propose des cours de robotique, d’aviation et des badges scouts

Amelia Haggard était trop timide pour parler de son avenir, mais son père ne l’était pas.

« Elle va devenir astronaute », s’est vanté David Haggard alors qu’elle entrait à la maternelle dans la nouvelle école d’Indianapolis. Académie des filles dans les STEM.

Amelia, âgée de 5 ans à peine et déjà vêtue d’un T-shirt Girls IN STEM, sourit et enfouit timidement son visage dans son épaule. « Elle adore les sciences », explique Haggard.

Les parents des 65 filles inscrites à l’école primaire à charte réservée aux filles ont raconté des histoires similaires lors de son ouverture le 1er août. Leurs filles, encore trop jeunes pour des projets de carrière sérieux, mais avec une étincelle pour un ou plusieurs éléments des STEM (sciences, technologie, ingénierie ou mathématiques), avaient besoin d’une école pour nourrir cet intérêt.

Créé à partir d’un partenariat entre deux chaînes d’écoles à charte très performantes — la Primordial et École polytechnique de Purdue écoles — avec les Girl Scouts du centre de l’Indiana, l’école vise à donner aux filles une longueur d’avance dans les domaines STEM traditionnellement dominés par les hommes.

Girls IN STEM, dont le sigle IN fait référence à l’abréviation postale de l’Indiana, est l’une des rares écoles du pays à avoir une mission aussi ciblée. Bien que les écoles STEM se développent à l’échelle nationale, rares sont celles qui n’inscrivent que des filles. Le ministère américain de l’Éducation et la Coalition internationale des écoles de filles n’ont pu citer que trois autres écoles élémentaires pour filles consacrées aux STEM : Innova Girls Academy à New York, Rise STEM Academy for Girls au Kentucky et Solar Preparatory School for Girls au Texas.

La nouvelle école Girls IN STEM ne comptait que 65 élèves lors de son ouverture le 1er septembre, mais espère en avoir 300 dans quelques années. (Patrick O’Donnell)

Les femmes ne représentent qu’un tiers de la main-d’œuvre STEM et à peu près le même nombre de femmes se spécialisant dans les domaines STEM à l’université, selon le Institut de technologie du Massachusetts et Association américaine des femmes diplômées des universitésles experts estiment qu’il est nécessaire de commencer à encourager les filles à se concentrer sur les STEM dès leur plus jeune âge. En outre, certains experts estiment les filles peuvent réussir mieux en STEM dans des environnements sans garçons.

UN Sondage Gallup de l’année dernière sur la Génération Z — âgés de 13 à 27 ans — ont constaté que beaucoup plus d’hommes que de femmes, 85 % à 63 % d’entre eux, s’intéressaient aux domaines STEM.

Il existe également des disparités raciales dans les STEM à l’échelle nationale, un autre obstacle que Girls IN STEM brise : 80 % des étudiants de première année universitaire sont noirs, hispaniques et multiraciaux, les 20 % restants étant blancs.

L’école est petite pour l’instant, elle accueille uniquement les élèves de la maternelle à la sixième année, mais elle vise à ajouter des classes de septième et de huitième année dans les deux prochaines années et à accueillir près de 300 élèves.

La directrice Chrystal Westerhaus a déclaré que l’école « symbolise un nouveau chapitre dans la quête d’autonomisation et d’opportunités pour les jeunes femmes ».

« Vous êtes peut-être au courant des données alarmantes concernant les filles de cette communauté », a-t-elle déclaré aux parents lors de la cérémonie d’inauguration de l’école. « Ces données vous concernent et nous concernent. Nous savons que nos filles sont illimitées… Ici, il existe un réseau de soutien où les filles peuvent s’inspirer les unes les autres, partager des idées, diriger sans complexe et construire des relations durables. »

Les élèves de Girls IN STEM copient des lettres sur des tableaux effaçables à sec le premier jour d’école. (Patrick O’Donnell)

En plus des cours de sciences réguliers proposés par d’autres écoles à charte Paramount, les élèves de Girls IN STEM auront également un cours STEM supplémentaire tous les deux jours, en alternance avec l’éducation physique, pour offrir davantage d’expériences et d’instructions pratiques.

« Nous voulons rendre la science amusante », a déclaré Renee Barlow, enseignante de STEM.

Carolyn Caver, enseignante principale en STEM, a déclaré que les cours seraient « très pratiques… Ils toucheront, verront et auront l’occasion de poser des questions sur chaque expérience et chaque section qu’ils feront avec nous ».

Ces leçons porteront probablement sur la robotique, l’ADN, la capacité d’absorption des polymères utilisés dans les couches et autres produits, ainsi que sur la science derrière les premiers vols.

Barlow et Caver ont déjà enseigné dans d’autres programmes réservés aux filles, notamment Institut STEM pour fillesun programme d’été dirigé par l’Université d’Indiana-Purdue University Indianapolis.

Les élèves de la Girls IN STEM Academy rencontrent d’autres élèves le premier jour d’école. (Patrick O’Donell)

Les étudiants des très réputés lycées polytechniques de Purdue encadreront les plus jeunes, le lycée espérant que les étudiantes de Girls IN STEM deviendront un pipeline, augmentant ainsi à terme la fréquentation féminine dans ce lycée, ainsi que dans les universités.

Les Girl Scouts, qui militent depuis des années pour la création d’une école STEM pour filles à Indianapolis, emmèneront les élèves à des cours STEM dans leur camp voisin. Les enseignantes de Girls IN STEM deviendront chefs de troupe et les cours STEM de l’école finiront par s’aligner sur les badges Girl Scout dans des matières STEM comme la cybersécurité, la robotique, l’ingénierie et le codage, permettant aux élèves de gagner des badges tout au long des cours.

L’école désignera également un thème de caractère que les Girl Scouts mettront en avant chaque mois, en commençant par la fraternité en août et bientôt par l’entrepreneuriat, le leadership et le service.

Elizabeth Knight a déclaré que sa fille Victoria, 9 ans, hésitait entre la chimie et son intérêt actuel pour la carrière de vétérinaire. Cela vaut donc le trajet en bus de 30 minutes depuis Plainfield, une banlieue située à 24 km à l’ouest.

« Victoria s’intéresse beaucoup aux sciences », a déclaré Knight. « Elle se considère comme une scientifique et aime faire des expériences. Elle est également intéressée par un environnement exclusivement féminin. Elle pense que cela lui conviendrait mieux en termes de capacité d’apprentissage. »

Bien que les responsables de Girls IN STEM aient des objectifs élevés, il reste encore beaucoup de travail à faire. ouvert dans un emplacement temporaire dans une école hébraïque juste au nord de la ville pendant qu’elle convertit l’ancienne église presbytérienne Witherspoon en son siège permanent. L’école a dû faire face à des retards dans l’obtention de l’approbation de zonage pour ce site après les opposants ont contesté la nécessité d’une école à charte dans cette zone. Et il y a eu des plaintes des Girl Scouts n’ont traditionnellement pas bien servi les personnes de couleur.

Les dirigeants de la Girls IN STEM Academy ont coupé le ruban de la nouvelle école le 31 août. (Patrick O’Donnell)

Ces défis rendent l’école différente des autres écoles Paramount. En général, les murs de l’école sont tapissés de reproductions d’œuvres d’art afin d’enseigner aux élèves l’art de nombreuses cultures. Étant donné que Paramount ne peut pas percer des centaines de trous dans le mur d’une maison temporaire, il faudra attendre que les œuvres d’art et le matériel des Girl Scouts puissent être installés dans l’école permanente.

De plus, les enseignants doivent encore être formés pour devenir chefs de troupe et pour suivre le programme scientifique des Girl Scouts, qui sera mis en place une fois que l’école aura commencé l’année.

En tant qu’ancienne Girl Scout et sa fille actuellement Brownie, Knight a déclaré qu’elle était « ravie » de voir l’école s’associer aux Scouts.

« Je l’aurais choisi sans les Girl Scouts », a déclaré Knight, « mais cela a ajouté à son prestige. »