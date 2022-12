La nouvelle école et la Parsons School of Design entrent dans la troisième semaine de grève

La New School a dit aux élèves qu’ils devraient continuer leur travail, mais des parents furieux menacent d’un recours collectif pour “services non rendus”, selon un groupe représentant plus de 1 500 parents. Les parents envisagent également de retarder le paiement du dernier versement des frais de scolarité de l’automne, de suspendre les frais de scolarité du printemps ou de faire transférer leurs enfants dans d’autres écoles. Certains appellent le président à démissionner.

Lors d’un appel Zoom samedi aux parents, le président de la New School, Dwight A. McBride, a déclaré qu’il s’était engagé à résoudre l’impasse, mais que le syndicat avait rejeté la dernière offre de l’école d’augmenter les taux de rémunération de 18% sur cinq ans et d’élargir l’accès. aux soins de santé subventionnés, ce qui, selon lui, placerait le budget de fonctionnement en déficit.

«Nous sommes une institution relativement petite à moyenne, très dépendante des frais de scolarité et des inscriptions, à faible dotation, opérant sur l’un des marchés immobiliers les plus chers du pays. C’est notre réalité », a-t-il déclaré, ajoutant qu’un quart des dépenses du collège sont consacrées à l’immobilier et que de grandes sommes d’argent sont consacrées au service de la dette.

Mais les instructeurs à temps partiel, qui représentent environ 90% du corps professoral – nettement plus que la moyenne nationale d’environ 50% – blâment l’administration pour une mauvaise gestion financière et disent qu’ils ont donné la priorité aux administrateurs par rapport aux instructeurs, une affirmation que les responsables universitaires rejettent.

À un moment donné, le président, David Van Zandt, qui a démissionné en 2020, recevait 1 473 155 $, plus que son homologue de Harvard, et vivait dans la maison de ville chère de l’université au cœur de Greenwich Village, dont certains professeurs ont soutenu le l’institution devrait vendre. La New School soutient qu’il a été rémunéré au taux du marché.

Le coût total pour fréquenter la nouvelle école, y compris les frais de scolarité, les frais et les frais de subsistance sur le campus, était de 78 744 $ en 2021-22, soit une augmentation de 7 % par rapport à l’année précédente, selon le National Center for Education Statistics, bien que les étudiants paient généralement beaucoup moins lorsque l’aide financière est incluse. Il y a environ 10 800 étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs, y compris ceux inscrits à Parsons.

À la New School, les professeurs auxiliaires sont payés 5 753 $ pour un cours de trois crédits, soit environ 135 heures de travail, selon les syndicats qui représentent les professeurs à temps partiel. Ils reçoivent également des augmentations de longévité de leur taux de rémunération, allant de 6 $ de l’heure pour 10 ans de service à 10 $ de l’heure pour 30 ans de service. L’université ne compense pas les heures passées en dehors de la salle de classe, ce qui inclut le temps passé à corriger les devoirs ou à conseiller les étudiants.