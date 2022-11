La nouvelle école de médecine SFU Surrey promise sera prête d’ici 2026, annonce la Colombie-Britannique

Une nouvelle école de médecine en Colombie-Britannique est prometteuse pour le campus de Surrey de l’Université Simon Fraser depuis l’élection de 2020 reçoit une nouvelle injection financière et une nouvelle date de début.

Le premier ministre David Eby a fait cette annonce lundi 28 novembre à SFU Surrey, affirmant qu’un nouvel investissement de démarrage de 4,9 millions de dollars permettra à l’école de commencer à accueillir des étudiants d’ici 2026. La province avait précédemment déclaré qu’elle ouvrirait en 2023-24.

« Bien que nous ayons fait d’énormes progrès pour renforcer les soins de santé publics au cours des cinq dernières années, nous savons que de nombreux Britanno-Colombiens ont du mal à trouver un médecin de famille et attendent trop longtemps pour des soins sur une liste d’attente ou dans une salle d’urgence », a déclaré Eby. .

« C’est pourquoi nous prenons des mesures pour former, recruter et retenir des médecins de famille dès maintenant – et prenons ces mesures avec l’Université Simon Fraser pour former le personnel de santé dont nous aurons besoin à l’avenir. Cet investissement dans la première école de médecine entièrement nouvelle dans l’Ouest canadien en 55 ans signifiera que plus de médecins de famille obtiendront leur diplôme chaque année pour prodiguer des soins aux gens.

La province investit jusqu’à 4,9 millions de dollars en financement de démarrage pour soutenir l’agrément, la planification des programmes d’études, l’engagement, la planification de l’espace et le personnel professionnel pour soutenir le bureau de projet de la faculté de médecine de la SFU.

Le nouvel investissement s’appuie sur 1,5 million de dollars fournis à l’université plus tôt cette année par la province pour soutenir l’élaboration de l’analyse de rentabilisation. Un comité de projet a été créé pour superviser ce travail.

L’école de médecine SFU Surrey a été promise lors de la campagne électorale provinciale du NPD en 2020.

“Tout comme l’école de médecine de l’UBC est partout en Colombie-Britannique, vous verrez des centres de cette nouvelle école de médecine dans les hôpitaux de Faser Health et travailler avec la First Nations Health Authority et avec les divisions locales de médecine familiale”, a déclaré le ministre de la Santé Adrian. Dix a déclaré en octobre 2020 pendant la campagne, ajoutant que ce serait «complémentaire» à l’école de médecine de l’UBC, mais qu’il «ne sera pas aussi grand que l’école de médecine de l’UBC; il n’a pas besoin d’être.

Entre-temps, SFU a retenu les services d’un doyen par intérim, le Dr Roger Strasser, qui assurera le leadership stratégique dans la planification et la mise en œuvre de la faculté de médecine.

Strasser a été le doyen fondateur et PDG de l’École de médecine du Nord de l’Ontario et est un chef de file reconnu dans le développement de la formation des professionnels de la santé.

Anne Kang, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, affirme que la nouvelle école de médecine de Surrey est absolument nécessaire.

« Je suis ravi de faire partie de la création d’une deuxième faculté de médecine, ce qui représente un grand pas vers le développement de l’infrastructure nécessaire pour former davantage de médecins, afin que tous les Britanno-Colombiens puissent accéder aux soins dont ils ont besoin », a déclaré Kang. « Le développement de la faculté de médecine de l’Université Simon Fraser aidera à répondre à long terme à la demande croissante de médecins en Colombie-Britannique et à former la prochaine génération de médecins.

SFU travaille à sa première admission d’étudiants d’ici septembre 2026. À l’origine, Dix a déclaré que le NPD espérait ouvrir l’école d’ici 2023-2024.

Plus à venir.

