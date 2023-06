La nouvelle d’un plan de relance de Pékin stimule les noms exposés à la Chine

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct « Morning Meeting » à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de vendredi. Les actions grimpent sur les données de l’emploi, l’accord sur la dette Wynn s’envole dans l’espoir d’une relance de la Chine Regardez Apple 1. Les actions grimpent sur les données de l’emploi, l’accord sur la dette , les trois principaux indices boursiers grimpant de plus de 1 %. Au cours du 29e mois consécutif de croissance positive de l’emploi, la masse salariale non agricole a augmenté de 339 000 le mois dernier, a annoncé vendredi le département américain du Travail, bien avant l’estimation de 190 000 du Dow Jones. Les données sur l’emploi devraient apaiser les inquiétudes des investisseurs selon lesquelles l’économie se dirige vers une récession, mais augmentent les chances que la Réserve fédérale puisse à nouveau relever les taux d’intérêt le 14 juin. Même ainsi, la banque centrale a signalé cette semaine qu’elle était susceptible de suspendre temporairement les hausses de taux ce mois-ci. . À Washington, le Congrès a adopté un projet de loi bipartisan pour augmenter la limite d’emprunt du pays et éviter un défaut catastrophique, envoyant la législation au bureau du président Joe Biden vendredi. 2. Wynn espère une relance en Chine Le gouvernement chinois envisage de nouvelles mesures de relance pour stimuler son marché immobilier, a rapporté Bloomberg vendredi, les investisseurs espérant qu’une telle décision pourrait laisser présager davantage de dépenses pour soutenir la reprise économique chancelante du pays. Le club détenant Wynn Resorts (WYNN), un important opérateur de casinos dans le centre de jeu chinois de Macao, a bondi de plus de 4 % aux nouvelles pour s’échanger environ 100 $ par action vendredi. Nous avons renforcé notre position WYNN jeudi après que Macao a annoncé une augmentation annuelle de 366 % des revenus bruts des jeux en mai. La nouvelle a également des implications haussières pour le géant américain de la construction Caterpillar (CAT) du Club et d’autres noms exposés à la Chine, a déclaré Jim Cramer vendredi. L’action Caterpillar a bondi de plus de 7% dans les échanges de midi, à près de 224 dollars par action, bien que Jim ait noté que les actions sont toujours « sous-évaluées ». 3. Regardez Apple Morgan Stanley a relevé vendredi son objectif de cours sur Club Holding Apple (AAPL) à 190 $ par action, contre 185 $, tout en conservant une cote de surpondération ou d’achat sur l’action. Les analystes de la société s’attendent à ce que le géant de la technologie dévoile son nouveau casque RealityPro AR/VR, ainsi que de nouveaux cas d’utilisation et kits d’outils de développement, lors de la conférence mondiale des développeurs le 5 juin. Alors qu’Apple sous-performe historiquement le marché le jour de la conférence, « cette année pourrait être différente » compte tenu de ses nouvelles offres, ont écrit les analystes dans une note. Nous maintenons notre mantra « possède-le, ne l’échange pas » sur Apple, qui s’échangeait autour de 180 dollars par action vendredi. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AAPL, CAT, WYNN. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.