L’affaire des États-Unis contre Julian Assange doit être abandonnée après qu’un témoin clé a avoué avoir menti, car la réputation du droit occidental et l’avenir du journalisme en dépendent, a déclaré à RT un journaliste britannique et ami d’Assange Vaughan Smith.

La nouvelle que le volontaire de WikiLeaks est devenu l’informateur du FBI Sigurdur Ingi Thordarson a fabriqué certaines parties importantes de ses accusations dans l’acte d’accusation contre le cofondateur du site Assange » n’était pas une surprise « Smith fit remarquer. Les proches de WikiLeaks savent depuis longtemps que l’homme « avait des problèmes de comportement », il a dit.



Smith a donné refuge à Assange en 2010 – d’abord au Frontline Club de Londres, puis dans sa maison de campagne à Norfolk – lorsque l’éditeur fuyait des allégations d’agression sexuelle, qu’il a toujours niées, en Suède. L’enquête a ensuite été abandonnée par les procureurs.

Le citoyen islandais Thordarson était l’une des personnes qui étaient là avec Assange et Smith, a déclaré le journaliste, affirmant que « Il était connu pour avoir volé certaines choses quand il est resté dans ma maison il y a tout ce temps. »

En 2012, WikiLeaks a déposé des accusations criminelles contre le volontaire pour détournement de fonds et fraude financière, et il a fini par être condamné pour les deux en Islande.

Dans un article publié par le journal islandais Stundin la semaine dernière, Thordarson a déclaré qu’il avait menti dans son témoignage, avouant, entre autres, qu’Assange ne lui avait jamais directement ordonné de procéder à un quelconque piratage.

Ces nouvelles déclarations du témoin clé des États-Unis sont « dévastateur » et « complètement saper » L’affaire américaine contre le fondateur de WikiLeaks. « En gros, il a expliqué comment il a menti pour piéger Julian pour essayer de sauver sa propre peau », dit Smith.

Aussi sur rt.com Snowden déclare la « fin de l’affaire contre Julian Assange » après que le journal a révélé le MENSONGE d’un témoin clé dans l’affaire d’extradition américaine

Assange pourrait encourir jusqu’à 175 ans de prison aux États-Unis, où il est recherché pour espionnage pour la publication de documents classifiés sur l’Irak, l’Afghanistan, Guantanamo Bay et d’autres.

L’éditeur est détenu à la prison à sécurité maximale de Belmarsh à Londres depuis avril 2019 pour rupture de caution. Avant cela, il a passé sept ans enfermé dans l’ambassade équatorienne dans la capitale britannique pour tenter d’éviter la persécution pour ce que ses partisans soutiennent être des activités journalistiques légitimes.

La demande des États-Unis d’extrader Assange a été rejetée par un juge britannique au début de 2021 en raison du mauvais état de santé du détenu, mais Washington avait déjà fait part de son intention de faire appel de cette décision.

Aussi sur rt.com Julian Assange est un « journaliste de distinction » et doit être libéré, a déclaré Jeremy Corbyn à RT devant la prison de Belmarsh au Royaume-Uni

Les accusations d’espionnage américaines contre Assange sont « évidemment une couture, » Smith a insisté, ajoutant que «La meilleure voie à suivre pour tout le monde est de laisser tomber l’affaire et de passer à autre chose. Julian doit être libéré. Il souffre clairement.

Le fondateur de WikiLeaks « a de graves problèmes de santé, qui se sont aggravés, de pire en pire. Psychologiquement, il subit un stress extraordinaire. rappela le journaliste. Il est maintenu à l’isolement et a des problèmes de communication avec le monde extérieur, a déclaré Smith, ajoutant qu’il avait parlé pour la dernière fois à Assange il y a environ un an.

Ainsi, la décision de l’administration Biden sur l’affaire est importante pour « la réputation du droit britannique et américain » et l’avenir du journalisme dans son ensemble, a déclaré Smith. Les accusations portées contre l’éditeur « criminaliser les pratiques journalistiques de base », et Smith a noté qu’il est surprenant « les médias britanniques et américains ne semblent pas faire toute une histoire sur ce qui se passe avec Thordarson. »

Aussi sur rt.com La partenaire d’Assange, Stella Moris, dit qu’elle envisage d’épouser le co-fondateur de WikiLeaks dans la prison de Belmarsh

On ne sait pas encore comment la saga Assange se terminera, mais « nous devrons attendre et voir comment diable les Américains peuvent défendre une cause alors que leur principal témoin, semble-t-il, leur a menti », ajoute le journaliste.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !