La nouvelle douche Kohler baigne votre peau dans 6 parfums et vitamines – pour moins cher que vous ne le pensez

Quoi de mieux que l’aromathérapie dans votre salle de bain ? Aromathérapie dans votre douche. C’est du moins une idée que Kohler, le géant de la salle de bain et de la cuisine, veut que vous vous délectiez de son tout dernier système de douche.

Au CES méga-électronique à Las Vegas cette semaine, Kohler a dévoilé quatre nouvelles et remarquables douches, baignoires et toilettes qui apportent une expérience de spa plus intelligente, plus luxueuse – et dans un cas, moins chère – dans votre salle de bain. La douche d’aromathérapie qui vous prodigue des parfums apaisants et des soins de la peau n’est qu’un début. Une douche différente avec six becs en est une autre. Continuer à lire!

Le système d’aromathérapie de douche Sprig apporte le spa à votre salle de bain pour moins de 120 $

Kohler



L’aromathérapie pour la douche à domicile est à la mode, et Kohler a lancé une collaboration avec Sprig pour un système qui se fixe à votre pomme de douche et infuse des vitamines, des parfums et d’autres bonnes choses pour la peau dans l’eau via des dosettes pressées. Le système fonctionnera uniquement avec les dosettes Sprig, qui sont disponibles en six parfums apaisants, dont la lavande et l’eucalyptus. Les dosettes contiennent également des ingrédients tels que l’acide hyaluronique que l’on trouve dans les produits de beauté et qui sont connus pour améliorer la santé de la peau.

Le luminaire Kohler, qui coûtera 119 $ étonnamment abordable (plus le coût des dosettes), est conçu pour être installé sur les pommes de douche Kohler, mais peut également être fixé à la plupart des autres pommes de douche afin que vous n’ayez pas à installer une toute nouvelle douche. système pour récolter les bénéfices de cette collaboration Kohler x Sprig.

Les mises à jour intelligentes des toilettes réchauffent vos petits pains et contiennent les éclaboussures

Kohler



Si vous avez environ 11 000 $ pour un nouveau trône en porcelaine, Kohler a révélé les toilettes Numi 2.0 avec un design mis à jour et un prix plus abordable pour le CES 2023. Le Numi 2.0 dispose d’un siège chauffant (ahhh), d’une chasse d’eau mains libres, bidet intégré et couvercle qui se ferme automatiquement pour que vous n’ayez pas à vous soucier des éclaboussures. Avec le Numi, vous n’aurez probablement plus jamais à toucher aux toilettes, et cela ressemble à une victoire.

Pour des toilettes intelligentes (légèrement) plus rentables, Kohler a annoncé deux autres modèles : les toilettes intelligentes Innate et Eir, qui ont toutes deux moins de fonctionnalités haut de gamme mais se vendront moins cher.

La baignoire spa Stillness, avec brouillard et lumières LED, est réelle

Kohler



Kohler a lancé le à CES l’année dernière, mais le spectacle de cette année marque la première fois qu’il apparaîtra en personne. Le bain combine un brouillard qui recouvre la surface avec des huiles essentielles et des lumières LED pour créer l’ambiance. Le modèle de bain Stillness Infinity se remplit par le bas et déborde intentionnellement sur les côtés dans un réservoir intégré pour créer un gargouillement apaisant pendant que vous vous imprégnez du reste de l’expérience immersive du bain à remous.

La douche numérique Anthem obtient plus de commandes pour 6 becs

Kohler



La commande de douche numérique intégrée de Kohler n’est pas nouvelle, mais elle a quelques améliorations par rapport au modèle de l’année dernière pour encore plus de personnalisation. Avec l’installation du (420 $), vous pouvez maintenant contrôler la température, le volume et l’intensité de jusqu’à six becs pendant une seule douche, y compris un vaporisateur corporel qui cible votre milieu.

L’expérience de la douche est également améliorée en matière de respect de l’environnement, grâce à Statement VES (variable eco-spray) qui utilise jusqu’à 40 % d’eau en moins en surveillant le débit et en vous permettant de basculer vers le bas pour économiser davantage. Autre nouveauté, la technologie Katalyst de Kohler, qui pompe les gouttelettes d’eau avec de l’air pour les rendre plus grosses, permettant une utilisation totale d’eau moindre tout en maintenant une pulvérisation complète. La pomme de douche cascade Kohler est également passée d’une forme ronde à une forme ovale pour une couverture plus directe du corps et moins de gaspillage d’eau.

