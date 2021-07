La nouvelle directrice générale du NHS est la première femme à occuper un poste dans l’histoire des services de santé

LA nouvelle directrice générale du NHS England est la première femme à occuper ce poste dans l’histoire.

Amanda Pritchard deviendra le nouveau chef le 1er août, prenant la succession de Lord Simon Stevens.

Amanda Pritchard deviendra la nouvelle directrice générale du NHS England alors que le pays fait face à la troisième vague de Covid Crédit : Twitter

Elle prendra le relais au milieu d’une troisième vague de Covid-19 et alors que le NHS fait face à un arriéré de soins sans précédent, avec plus de cinq millions sur la liste d’attente.

Mme Pritchard a accepté le poste demandé par son homologue conservateur Dido Harding – qui a dirigé NHS Test and Trace – et Mark Britnell de KPMG.

Elle a déclaré: «Je suis honorée de diriger le NHS, en particulier en tant que première femme directrice générale d’une organisation dont le personnel est composé de plus des trois quarts de femmes.

« J’ai toujours été incroyablement fier de travailler dans le service de santé, mais jamais autant qu’au cours des 18 derniers mois… »

Mme Pritchard a mis en garde contre « de grands défis à venir » pour les services de santé, mais a déclaré que le personnel « affrontera l’avenir avec confiance ».

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré: «Je suis ravi qu’Amanda ait été nommée nouvelle directrice générale du NHS, la première femme de l’histoire des services de santé à occuper ce poste.

« Il s’agit d’un moment critique pour le NHS car il continue de soigner les patients covid tout en s’attaquant aux arriérés de traitement causés par la pandémie.

« L’expérience et l’expertise d’Amanda signifient qu’elle est parfaitement placée pour résoudre ces problèmes et plus encore, et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec elle. »

Simon Stevens a annoncé en avril qu’il quittait son poste de directeur général du NHS à la fin de ce mois après plus de sept ans à sa charge.

Le Premier ministre a remercié Lord Stevens pour son leadership au cours des sept dernières années – en particulier face aux pressions extraordinaires de la pandémie.

Qui est Amanda Pritchard ?

Mme Pritchard est une mère de trois enfants mariée qui travaille dans le NHS depuis 25 ans.

Elle a rejoint le NHS dans le cadre du programme de formation en gestion des diplômés en 1997 après avoir étudié à l’Université d’Oxford.

Et depuis lors, Mme Pritchard a occupé un certain nombre de rôles clés dans les services de santé, notamment à la tête de la fiducie londonienne très fréquentée Guy’s et St Thomas et en tant que directrice générale de NHS Improvement.

Elle a également été chef d’équipe de santé dans l’unité de livraison du Cabinet Office et, au cours des deux dernières années, a travaillé en tant que chef des opérations sous Lord Stevens.

Le rôle de directeur général du NHS en Angleterre a été créé en 1985 et c’est la première fois qu’une femme reçoit ce titre.

Mme Pritchard sera en charge du budget annuel du NHS de près de 150 milliards de livres sterling et des 1,2 million d’employés du service.

Selon le rapport annuel du NHS England pour 2019/20, le salaire du directeur général se situait entre 195 000 £ et 200 000 £.

Le rapport indiquait que Lord Stevens avait, au cours de cette année, volontairement accepté une réduction de salaire de 20 000 £ par an pour la sixième année consécutive.

Le directeur général de l’organisation NHS Providers, Chris Hopson, a déclaré que le NHS au sens large « accueillerait fortement » la nomination de Mme Pritchard.

« Au cours des deux dernières années, les dirigeants de confiance ont accueilli le leadership opérationnel national calme, axé sur l’équipe et efficace d’Amanda au cours de l’une des périodes les plus difficiles de son histoire », a-t-il déclaré.

«Elle a un lien profond et fort avec les dirigeants et le personnel de première ligne du NHS, ce qui sera bien nécessaire compte tenu de l’ampleur du défi à venir.

« Il est également particulièrement agréable de voir une femme directrice générale du NHS nommée pour la première fois en 73 ans d’histoire du service. »

Matthew Taylor, directeur général de la Confédération du NHS, a ajouté: «Elle sera opérationnelle dès le départ de Lord Stevens.

« Ce rôle est sans doute le plus important dans l’ensemble du secteur public et avec un nouveau secrétaire d’État qui se met à jour, cette continuité au sommet du NHS sera vitale. »