La nouvelle direction de la chambre Streator cherche à moderniser la chambre et à unir les groupes municipaux – Shaw Local

Il y a quelques semaines, le nouveau directeur exécutif et coordinateur des services aux membres de la chambre de commerce Streator a dévoilé l’achèvement de son premier projet majeur – une carte commerciale Streator.

La carte électronique est compatible avec les ordinateurs et les mobiles et comprend les entreprises enregistrées auprès de la ville. Les entreprises membres de la Chambre peuvent présenter des informations supplémentaires et des liens vers des sites Web.

La carte commerciale de Streator a été l’un des premiers grands projets de l’exécutive Courtney Levy depuis qu’elle a succédé à Jack Dzuris en février. La carte permet aux visiteurs et aux résidents de localiser les entreprises, d’obtenir des directions et d’autres informations numériquement. (Photo fournie par Streator Chamber)

La directrice générale Courtney Levy et la coordonnatrice des services aux membres Megan Wright ont déclaré qu’elles recherchaient des projets qui modernisent et unissent la ville.

La version mobile de la carte permet aux utilisateurs d’obtenir des directions à partir de leur emplacement actuel vers n’importe quelle destination qu’ils sélectionnent sur la carte. Les entreprises recevront également des codes QR à coller dans leur vitrine pour établir une corrélation avec la carte.

Pour accéder à la carte, rendez-vous sur https://viewer.mapme.com/streator-business-map

“Nous voulons travailler avec d’autres groupes de la communauté et créer plus de cartes”, a déclaré Levy. “Nous envisageons d’en faire un autre mettant en valeur les parcs et les attractions populaires de la ville.”

Courtney Levy a été nommé en février successeur de Jack Dzuris en tant que directeur exécutif de la Chambre de commerce et d’industrie de Streator. (Photo fournie)

Levy a été nommé successeur de Jack Dzuris, assumant le rôle de directeur exécutif de la chambre en février. Elle a embauché Wright pour être le coordinateur des services aux membres de la chambre.

La carte numérique n’est qu’une initiative du nouveau duo de dirigeants.

Levy et Wright ont déclaré qu’ils souhaitaient réunir plusieurs groupes à travers Streator pour travailler ensemble sur des causes communes. Ils ont cité des organisations telles que le comité de célébration du 4 juillet de Streator, Live Well Streator et l’équipe de revitalisation de la zone de Streator comme des groupes qui peuvent partager des initiatives.

“Nous voulons toujours qu’ils soient leurs propres groupes, mais y a-t-il un moyen pour la chambre de rassembler tout le monde pour s’entraider?” dit Wright. “Nous voulons également mettre en place un calendrier que tout le monde peut utiliser pour les événements.”

Wright a déclaré qu’ils souhaitaient maintenir un réseau d’affaires solide dans la ville.

Le duo a recommencé le programme Leads le dernier vendredi après-midi de chaque mois, le prochain programme étant prévu le vendredi 30 septembre. Ce programme invite les conférenciers à présenter au groupe et encourage les entreprises à se mettre en réseau et à partager des affaires. “pistes.”

Une autre initiative que Levy et Wright s’efforcent de maintenir est le Streator Young Professionals Network, qui invite les hommes d’affaires de moins de 40 ans à travailler ensemble. Le réseau a été touché par la pandémie de COVID-19 et la chambre recrute des membres pour se joindre.

La chambre poursuivra les coupures de ruban avec l’aide du photographe Allen Culver et fera la promotion d’une entreprise/organisation du mois, désignée par la communauté. Levy et Wright veulent garder un coup de projecteur sur les entreprises de Streator. Ils ont célébré plus d’une douzaine de coupures de ruban et de présentations d’affaires du mois depuis qu’ils ont pris leurs fonctions cet hiver.

“Nous avions un bon cadre et la Chambre était sur la bonne voie”, a déclaré Levy. “Nous voulons maintenir un grand nombre des mêmes programmes et augmenter la participation.”

La chambre a prévu un automne chargé.

La chambre organisera un événement Caffeinate and Connect à 7 h 30 le vendredi 2 septembre à More on Main, 317 E. Main St. Le programme est conçu pour permettre aux gens d’affaires et aux organisations de réseauter.

De plus, le dîner et le banquet annuels de la chambre sont prévus le lundi 19 septembre à l’Eastwood, 2000 Eastwood Ave.

La collecte de fonds Stems and Stilettos cette année prendra plutôt le thème du hayon du football. La collecte de fonds du hayon est prévue pour 18 h le samedi 5 novembre aux Chevaliers de Colomb, 806 Oakley Ave.

Si quelqu’un veut participer à un événement de chambre ou a des questions, il peut appeler Wright au 815-672-2921 ou envoyer un courriel à streatorchamber61364@gmail.com