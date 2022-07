La nouvelle DeLorean EV soulève la question : quel est le problème ?

Il ne manque pas d’entreprises qui présentent de nouvelles GT électriques et des voitures de sport sexy, alors pourquoi la nouvelle Delorean Alpha 5 suscite-t-elle autant de buzz ? Oui, il y a ce film, mais j’aime à penser que c’est aussi parce que le DeLorean DMC-12 original était un pionnier et quelque chose d’un succès, même en cas d’échec.

J’avais environ 20 ans lorsque le DMC-12 est sorti et je me souviens très bien à quel point c’était important : nous avions déjà vu des voitures de rêve en forme de coin, mais celle-ci semblait plus innovante et sophistiquée. Au lieu d’une simple puissance et d’une tôle tout en courbes, le DMC-12 est apparu comme l’exotique de la personne réfléchie – plus BMW M1 que Lamborghini Countach.

DeLorean Motor Company



Il avait fière allure, à l’intérieur comme à l’extérieur; comme une élévation de vraies voitures plutôt qu’un modèle exotique dans lequel vous ne pourriez pas vous imaginer. Comparez le style extérieur écrit par Giugiaro d’un DMC-12 à celui de Mattel Bricklin SV-1ou l’intérieur de bon goût de la DeLorean à l’ambiance kit-car à l’intérieur d’une Countach beaucoup plus chère.

C’est parce que DeLorean était John DeLorean, l’ancien responsable de la production de véhicules chez GM, qui a créé la catégorie des muscle cars avec la Pontiac GTO. Il a également dirigé le lancement de la Chevy Vega, qui – bien que ricanée aujourd’hui – était une innovation majeure pour GM.

Delorean Motor Company



Originaire de Detroit, Inc., John DeLorean savait que les constructeurs de voitures neuves à succès étaient des licornes et que son produit devait se démarquer de quelques manières simples : une carrosserie en acier inoxydable non peinte qui ne rouillerait jamais – un gros problème à l’époque – des portes papillon qui fonctionnaient, un moteur V6 civilisé plutôt qu’un gros bloc V8 imposant et un accent majeur sur la sécurité. Les racines de la voiture étaient dans un exercice de conception de véhicule de sécurité cela aurait été fait à la demande d’Allstate Insurance. Son approche, qui reposait sur des distinctions claires et axées sur le design, aurait pu provenir directement du livre de jeu de Steve Jobs, s’il l’avait déjà écrit.

1981 a également été une période de moindre utilité et de style beaucoup plus personnel dans les voitures. Datsun Zs, Camaros, Firebirds, Mustangs, TR7s, plusieurs modèles de Lotus, Panteras, Types E et Corvettes étaient courants sur la route, avec beaucoup en vente dans les salles d’exposition. Aujourd’hui, il est difficile d’imaginer que de nombreuses voitures populaires n’ont pas de place pour les enfants et les kayaks. Et John DeLorean lui-même était une icône du style, bien plus un Steve Jobs aux cheveux poivre et sel dans un costume de créateur qu’un Elon Musk.

DeLorean Motor Company



Mais la DeLorean DMC-12 a été maudite. Il a coûté 25 000 $ au lancement, environ 85 000 $ aujourd’hui, et son prix de détail suggéré par le fabricant a fortement augmenté au cours des années suivantes, droit dans les mâchoires d’une économie américaine souffrant d’une inflation de 10 %. Pour cela, vous avez obtenu une voiture avec seulement 130 chevaux d’un Peugeot-Renault-Volvo 2.8 V6 à l’arrière, ce qui l’a laissé déséquilibré malgré l’ingénierie de Lotus. Une Corvette de 1981 délivrait 190 HP grâce à une disposition familière pour 10 000 $ de moins d’une entreprise dont vous saviez qu’elle serait là dans cinq ans. Arrivant également avec le DMC-12 étaient certains des prix du gaz les plus élevés jamais vus à cette date, dépassant un dollar le gallon pour la première fois. Alors que la DeLorean était une GT efficace, ce n’était pas suffisant pour surmonter une période difficile dans l’économie américaine.

Vince Streano, © Vince Streano/CORBIS



Les premières centaines de voitures DeLorean ont été mises sur le marché si rapidement par l’usine d’Irlande du Nord qu’un dépôt de “réassemblage” a dû être établi aux États-Unis pour effectuer d’importants travaux de contrôle de la qualité avant la vente des voitures. DeLorean est passé de dessins techniques et d’un champ nu à Dunmurry, en Irlande, à l’expédition de voitures d’une toute nouvelle usine en un temps plus court que n’importe quel constructeur automobile de série n’a égalé depuis, mais cela s’est montré. La presse automobile adorait et détestait à la fois.

Les ventes ont chuté et l’entreprise a commencé à manquer de liquidités. Les changements dans la politique britannique ont empêché John DeLorean de retourner au gouvernement britannique pour un financement relais supplémentaire, il a donc succombé à une offre louche de trafic de drogue pour générer de l’argent. Les images secrètes de lui recevant une énorme valise de cocaïne n’ont pas bien joué quand diffusé par CBS News. Il a été acquitté mais son nom a été profondément terni dans les milieux automobiles et financiers et la partie était finie. Comme il l’a dit amèrement en quittant le palais de justice, “m’achèteriez-vous une voiture d’occasion ?”

Quelques années plus tard, un DMC-12 a volé la vedette dans le film Retour vers le futur, faisant un travail incalculable pour cimenter la voiture dans la culture populaire. Je pense que cela éclipse et banalise l’importance réelle de ce que DeLorean a construit, mais est-ce que quelqu’un se soucierait d’un nouveau DeLorean en 2022 s’il n’y avait pas ce film?

Stephen Shankland / Crumpe



Le nouveau De:orean Alpha5 vient d’une entreprise liée à l’original principalement par des actifs post-faillite et une longue histoire de soutien du marché secondaire pour le culte DMC-12. (C’est une connexion La fille de John DeLorean, Kat, est insensible à.) Lorsque vous entendez parler de la nouvelle DeLorean, sachez que cela vient de notre fascination durable pour les marques qui peuvent emballer l’avenir pour qu’il semble réalisable et qui peuvent expliquer la technologie pour qu’elle soit à la mode.