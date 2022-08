La nouvelle DeLorean dévoilée et voici notre premier aperçu

La DeLorean est de retour du futur mais aussi du passé dans la première véritable relance de la marque depuis ses jours grisants et infâmes au début des années 80. Après avoir examiné de près un prototype du nouvel Alpha5, je pense qu’il a une chance de se démarquer d’une foule de GT électriques haut de gamme qui visent La domination de Tesla sur les ventes de voitures de luxe. Voici ce qui m’a intrigué – et carrément surpris.

Crumpe



Un extérieur savoureux

L’Alpha5 est un vrai looker, comme l’était le DMC-12 original, mais d’une manière complètement différente. Si vous n’êtes pas un passionné de voitures, vous ne devinerez jamais que cette voiture est liée à la DeLorean d’origine. C’est une voiture beaucoup plus grande (quelle voiture n’est pas comparée à celles d’il y a plus de 40 ans) bien que comportant toujours des portes papillon, désormais suffisamment massives pour révéler les deux rangées de sièges à la fois.

Le visage et la croupe de l’Alpha5, déclarations clés de la marque de toute voiture, n’ont aucune corrélation avec ceux du DMC-12, pas plus que le profil latéral, qui est tout en courbes et organique par rapport à l’origami angulaire du DMC-12. Italdesign créé des extrémités très détaillées de la voiture sans qu’elle ait le chaos occupé d’une Corvette C8, à mes yeux. Fait amusant : la DeLorean originale a également été conçue par Italdesign à l’époque où elle était sous la direction du légendaire fondateur Giorgetto Giugiaro.

Si vous êtes un fan des freins de tir, le genre de version basse et maigre d’un break que les Britanniques et les Européens adorent, une future version de l’Alpha5 sera sous cette forme ; DeLorean l’appelle une queue de plasma. Mon bref coup d’œil sous le rideau a confirmé qu’il semble qu’il devrait être le premier à sortir de la porte, pas le deuxième.

Crumpe



Qu’est-ce qui t’émeut

Il n’y a pas autant de raisons de s’enthousiasmer dans le département du groupe motopropulseur, en partie parce que les détails sont encore rares et en partie à cause de ma théorie personnelle selon laquelle les groupes motopropulseurs des voitures électriques se ressemblent plus que les groupes motopropulseurs des voitures à combustion, grâce à l’excellence uniforme de l’énergie électrique. L’Alpha5 sera un système de traction intégrale à deux moteurs avec une autonomie prévue de 300 milles et un temps de 0 à 60 de 3 secondes. Il n’est actuellement pas prévu de proposer différentes variantes de gamme.

Asseyez-vous et faites un câlin

Les choses deviennent vraiment intéressantes lorsque les portes de l’Alpha5 se lèvent. La cabine a une forme de proue enveloppante solide avec deux écrans LCD, dont le plus grand peut afficher un groupe d’instruments numériques modernes ou une réplique parfaite des instruments analogiques du DMC-12. Intelligent.

Crumpe



Ensuite, il y a quelque chose qui s’appelle DeLorean Sense : un groupe connecté que vous pouvez donner à des êtres chers ou à des amis (vraiment proches) permet de transmettre leur rythme cardiaque dans votre siège conducteur, leur température corporelle dans le chauffage du siège et même un câlin envoyé par eux via renforts latéraux électriques. J’ai regardé fixement DeLorean CMO Troy Beetz pendant un moment après qu’il les ait décrits; je ne sais pas pense il plaisantait. Apple fait quelques-unes de ces astuces avec leur montre mais n’a pas encore compris le truc du câlin.

Crumpe



Comme toutes les voitures sous le soleil, l’Alpha5 peut importer vos contacts téléphoniques, mais cette voiture fera plus que les utiliser pour prendre en charge les appels et les SMS : pendant que vous conduisez, les adresses des personnes de votre liste apparaîtront sur l’écran de la carte en direct pour actualiser votre conscience qu’ils vivent ou travaillent à proximité, peut-être raviver des amitiés qui se fanent. C’est un mashup intéressant de localisation, social et d’enregistrement que Google Maps sur Android fait dans une moindre mesure.

Au-dessus du tableau de bord se trouvent deux LED étroites qui s’allument toutes les deux lorsque vous vous dirigez vers un endroit que vous avez configuré comme votre lieu spécial, que ce soit cette maison, un lieu de vacances ou le bureau (s’il vous plaît ne le faites pas). DeLorean appelle cela un indicateur True North et, honnêtement, c’est le plus d’un panier de visions technologiques avant-gardistes à l’intérieur de cette voiture.

La ligne du bas

L’Alpha5 sera en vente très limitée en 2024 et, en tant que tel, il n’y a pas encore de prix. Cela dit, la société cible ouvertement des voitures comme la Air lucide, Berline Mercedes EQS et Carreaux Tesla Model S, ce n’est donc pas une mauvaise idée que le PDSF de base de l’Alpha5 sera largement autour de 125 000 $. DeLorean prévoit de sélectionner un partenaire de fabrication basé aux États-Unis qui cocherait au moins une des cases du nouvelles règles compliquées pour les crédits d’impôt fédéraux pour les véhicules électriques si le prix supérieur à 55 000 $ de la voiture ne l’excluait pas en premier.

J’ai probablement un petit faible irrationnel pour la marque Delorean, aussi éloignée du capiteux début des années 80 que cela puisse être. La voiture d’origine avait une certaine Apple-ness à ce sujet, capturait notre imagination plutôt que de générer du ressentiment de ses acheteurs bien nantis, et avait une saveur véritablement américaine – même si elle était le produit d’un design italien et d’une fabrication britannique.

L’Alpha5 est le produit d’une entreprise différente à une autre époque, et n’a pas le leader plus grand que nature qu’était John Delorean (aucun reproche contre les dirigeants de la nouvelle entreprise qui, j’en suis sûr, ne se confondront avec aucun valises illicites). Mais c’est un bon exemple d’un moment fertile dans l’histoire de l’automobile que la plupart d’entre nous ne reverrons pas de notre vivant.