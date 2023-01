La nouvelle défense de TikTok à Washington : passer à l’attaque

La société a proposé de placer toutes les données des utilisateurs américains sur des serveurs nationaux détenus et exploités par Oracle, le géant américain du logiciel. Les données ne seraient pas autorisées à être transférées en dehors des États-Unis, et elles ne seraient pas non plus accessibles aux employés de ByteDance ou de TikTok en dehors du pays.

Le programme propose que le CFIUS effectue des audits réguliers du nouveau système de données et crée une nouvelle unité, TikTok US Data Security, avec 2 500 ingénieurs, experts en sécurité et responsables de la confiance et de la sécurité, tous basés aux États-Unis, qui ont accès aux États-Unis de TikTok. données utilisateur pour les fonctions commerciales. L’unité relèverait d’un conseil de trois membres désigné par le CFIUS. De plus, le code source de TikTok, qui donne un aperçu de la raison pour laquelle certaines vidéos sont affichées dans les flux des utilisateurs, serait examiné par Oracle et un inspecteur tiers.

Certains détails de la proposition ont été rapportés plus tôt par le Wall Street Journal.

“Nous savions que, pour gagner la confiance, nous devions construire un système offrant un niveau de sécurité et de transparence sans précédent – c’est ce que nous avons fait et continuerons de faire”, a déclaré M. Chew dans une interview.

La proposition, cependant, a suscité peu de réactions de la part du panel, a déclaré M. Andersen. TikTok a déclaré avoir posé des questions sur l’état de l’examen du panel dans de nombreux e-mails et avoir reçu peu de réponses. Les responsables de la société n’apprennent la pensée de l’administration sur la proposition que par le biais de la couverture médiatique, ont-ils déclaré.

Dans un communiqué, une porte-parole du département du Trésor, l’agence principale du CFIUS, a déclaré que le panel était “engagé à prendre toutes les mesures nécessaires dans le cadre de son autorité pour sauvegarder la sécurité nationale des États-Unis”. Elle a refusé de commenter la description des négociations par TikTok, affirmant que le panel ne commentait pas les cas qu’il pourrait ou non examiner.