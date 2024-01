La nouvelle déclaration de Noah Schnapp sur Israël et la Palestine

Sarah Silverman a partagé un poste d’un vlogueur culinaire israélien qui a déclaré qu’Israël n’avait pas besoin de fournir de l’eau et de l’électricité aux Palestiniens. Elle a déclaré plus tard qu’elle avait partagé le message dans une “fureur défoncée” et a déclaré au Los Angeles Times elle n’avait “aucune explication” sur la raison pour laquelle elle l’avait partagé.