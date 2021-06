La nouvelle décision radicale de la Cour suprême antisyndicale, a expliqué

Depuis 1956, la Cour suprême applique un cadre bien établi aux entreprises qui souhaitent exclure les organisateurs syndicaux de leur propriété. Mercredi, cependant, la Cour a effectivement supprimé ce cadre – un cadre qui était déjà assez restrictif pour l’organisation syndicale – et l’a remplacé par quelque chose de beaucoup plus restrictif.

En train de trancher le cas de mercredi, Pépinière Cedar Point c. Hassid, la Cour réécrit également une grande partie de sa loi actuelle du cinquième amendement. Ensuite, il ajoute des mises en garde à sa nouvelle règle qui ressemblent au raisonnement derrière une tristement célèbre décision anti-syndicale d’il y a plus d’un siècle. La décision de la Cour est fondée sur des jugements de valeur sur le type de réglementations souhaitables et celles qui devraient être interdites, à savoir celles qui protègent les droits des travailleurs. Et il a été rendu sur une ligne de parti, 6-3 voix.

Jusqu’à présent, le premier mandat de la Cour suprême depuis la confirmation de la juge Amy Coney Barrett a donné aux conservateurs une majorité qualifiée a été assez mitigé. La Cour a rejeté une attaque frivole contre la Loi sur les soins abordables et a envoyé des messages mitigés sur la rapidité avec laquelle elle envisage de déplacer sa jurisprudence religieuse vers la droite.

Mais Cèdre Point est un signe que le nouveau régime conservateur radical dont de nombreux républicains ont soif et que les libéraux craignent pourrait en fait être sur nous. La Cour a fondamentalement remodelé une grande partie du droit américain de la propriété en Point de cèdre. Il l’a fait lors d’un vote de ligne de parti. Et il l’a fait dans une affaire impliquant des syndicats – des institutions qui sont souvent célébrées par les libéraux et détestées par les conservateurs.

L’affaire concerne une réglementation californienne vieille de près d’un demi-siècle, qui donne aux organisateurs syndicaux un accès limité et temporaire aux chantiers agricoles. En vertu de ce règlement, un syndicat peut pénétrer dans un tel chantier jusqu’à 30 jours à la fois et il peut invoquer ce droit jusqu’à quatre fois par année. Les jours où le syndicat est autorisé à entrer, il ne peut parler aux travailleurs que trois heures par jour — l’heure précédant le début du travail, l’heure suivant la fin du travail et la pause déjeuner des travailleurs.

Ainsi, les organisateurs syndicaux sont autorisés sur la propriété d’une ferme pour un maximum de 120 jours par an, et pour un total de seulement trois heures par jour. Et le syndicat doit également aviser l’employeur lorsqu’il souhaite invoquer ce droit.

Mais le droit des syndicats d’entrer dans une ferme californienne pour organiser les travailleurs est maintenant en grande difficulté. Dans un avis rédigé par le juge en chef John Roberts, la Cour a estimé que le règlement de longue date de la Californie violait la « clause de prise de possession » de la Constitution, qui prévoit que personne ne se verra confisquer ses biens par le gouvernement « sans une juste compensation ».

Et, pour parvenir à ce résultat, Roberts réécrit des décennies de droit en interprétant cette clause.

La nouvelle interprétation par la Cour de la clause sur les prises est extraordinairement respectueuse des propriétaires fonciers

Avant mercredi, la Cour distinguait deux types différents de violations de la clause sur les prélèvements. Les prélèvements « en soi » impliquaient des intrusions exceptionnellement graves sur la propriété privée – comme si le gouvernement dépouillait un terrain de toute sa valeur économique – et ont été traités avec un scepticisme particulier par les tribunaux. Les intrusions moins sévères, quant à elles, ont été classées en prélèvements « réglementaires ».

Les propriétaires faisant l’objet d’une saisie en soi l’emportent presque toujours devant les tribunaux, tandis que les propriétaires alléguant une saisie réglementaire ont beaucoup moins de chances de réussir, même lorsque le gouvernement impose des limites assez strictes sur la manière dont ils peuvent utiliser leur propriété. Dans une célèbre affaire réglementaire, la Cour a confirmé une loi de la ville de New York empêchant les propriétaires de Grand Central Terminal de construire un immeuble de bureaux de grande hauteur au-dessus de la gare.

Parce que la Cour considère les prélèvements en soi avec un scepticisme si extraordinaire, les décisions antérieures ont jugé que très peu d’intrusions sur la propriété privée sont considérées comme telles. Une prise en soi n’avait lieu que si le gouvernement privait un propriétaire foncier de « toute utilisation économiquement bénéfique ou productive » de sa propriété, ou soumettait le propriétaire foncier à une « occupation physique permanente » de sa terre.

Ainsi, la réglementation californienne n’était pas considérée comme une prise en soi avant Point de cèdre, la présence d’organisateurs syndicaux ne dépouillant pas un chantier de toute sa valeur économique et le règlement n’autorisait pas ces organisateurs à occuper en permanence un chantier. Cela ne leur permettait d’entrer dans la propriété que trois heures par jour et seulement environ un tiers de l’année.

L’opinion de Roberts n’éliminait pas complètement cette distinction entre les recettes réglementaires et les recettes en soi, mais elle brouillait considérablement la ligne de démarcation. En vertu de la nouvelle règle annoncée dans Point de cèdre, toute loi ou réglementation qui « s’approprie un droit d’envahir » la propriété privée équivaut à une prise en soi. Si la Californie autorisait les organisateurs syndicaux à pénétrer sur les terres d’un employeur pendant une seule minute, alors la Californie s’engageait à prendre en soi.

« Le droit d’exclure est « l’un des droits de propriété les plus précieux », écrit Roberts. Et une grande partie de son opinion suggère que toute intrusion dans ce droit d’exclure équivaut à une prise.

Mais ensuite, l’opinion de Roberts prend une tournure inhabituelle dans un effort apparent pour conjurer certaines des implications radicales de sa vision expansive des prélèvements en soi.

Roberts n’est pas prêt à vivre avec les implications de son opinion pour les cas qui n’impliquent pas les syndicats

Un problème avec la vision large de Roberts de la clause sur les prélèvements est qu’elle pourrait empêcher le gouvernement d’exécuter des fonctions très basiques, telles que les inspections de santé et de sécurité.

Supposons, par exemple, qu’un restaurant ait une cuisine dégoûtante et infestée de rats qui viole de nombreuses ordonnances sanitaires locales. Les propriétaires du restaurant ne veulent évidemment pas que ces violations soient découvertes, ils refusent donc d’admettre les inspecteurs de la santé du gouvernement. Selon la lecture de Roberts de la clause sur les recettes, il n’est pas clair pourquoi le propriétaire du restaurant ne devrait pas être autorisé à le faire – ou pourquoi il ne devrait pas être en mesure, à tout le moins, d’exiger une indemnisation du gouvernement avant que les inspecteurs de la santé puissent être autorisés à leur propriété.

Après tout, si « le droit d’exclure est l’un des droits de propriété les plus précieux », pourquoi un employeur devrait-il être autorisé à exclure les organisateurs syndicaux mais pas les inspecteurs de la santé ?

En effet, comme la Californie l’a prévenu dans son mémoire, la vision large de la clause sur les prélèvements présentée dans une grande partie de l’opinion de Roberts « mettrait également en péril une grande variété de régimes d’inspection de la santé et de la sécurité » (y compris « les inspections des aliments et des médicaments, la sécurité au travail et inspections sanitaires et visites à domicile par des travailleurs sociaux ») ainsi qu’une loi fédérale prévoyant que « les mines souterraines doivent être inspectées « au moins quatre fois par an ».

L’opinion de Roberts reconnaît qu’il serait insoutenable de soutenir que les inspections de santé et de sécurité violent la Constitution, il établit donc une règle spéciale permettant à de telles inspections de se tenir. « Le gouvernement peut exiger des propriétaires qu’ils cèdent un droit d’accès comme condition pour recevoir certains avantages », comme une licence pour exploiter une entreprise, écrit Roberts, à condition que cette condition « porte un » lien essentiel « et une « proportionnalité approximative ». ‘ à l’impact de l’utilisation proposée de la propriété.

Ce sont des mots très gros et très vagues, et il n’est pas tout à fait clair ce que cela signifie pour une exigence d’inspection d’être à peu près proportionnelle à « l’impact de l’utilisation proposée de la propriété ». On ne sait pas non plus pourquoi, si le gouvernement peut exiger des restaurants qu’ils admettent des inspecteurs de la santé comme condition d’exercice de leurs activités, il ne peut pas non plus exiger que ce restaurant admette des organisateurs syndicaux comme condition d’embauche de travailleurs.

La Cour a simplement rendu ici un jugement de valeur. Il considère les inspections sanitaires comme suffisamment importantes pour justifier la création d’une exception à sa nouvelle interprétation de la clause sur les prélèvements, mais il ne considère pas la protection du droit d’organisation d’un travailleur comme suffisamment importante pour justifier une exception similaire.

Il existe un précédent pour ce genre de réflexion. Dans Lochner c. New York (1905), une décision tristement célèbre de la Cour suprême souvent enseignée dans les facultés de droit comme exemple de la façon dont les juges ne devraient pas se comporter, la Cour a tracé une ligne similaire entre les lois destinées à protéger la santé et les lois destinées à protéger les travailleurs contre les abus.

Lochner a annulé une loi de l’État de New York limitant le nombre d’heures que les travailleurs de la boulangerie pouvaient travailler dans une journée ou une semaine donnée (à l’époque, les travailleurs étaient généralement payés à la journée ou à la semaine, donc travailler des heures supplémentaires ne signifiait pas plus de salaire) . Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a jugé que les lois destinées à « conserver la moralité, la santé ou la sécurité des personnes » sont généralement valides, mais les lois visant à réglementer les conditions de travail sont beaucoup plus suspectes.

Mais Lochner est maintenant largement considéré comme un terrible faux pas par la Cour suprême, et même Roberts accepte ce point de vue de Lochner. Dissident dans Obergefell contre Hodges (2015), Roberts a dénoncé « la tradition sans scrupules d’élaboration de politiques judiciaires qui caractérisait des décisions discréditées telles que Lochner c. New York. «

Et pourtant, six ans seulement après son opinion en Oberefell, Roberts est engagé dans le même genre d’« élaboration de politiques judiciaires » — un jugement enraciné dans les jugements de valeur personnels d’un juge plutôt que dans la loi ou la jurisprudence — qu’il décriait autrefois.

Qu’est-ce-qu’on fait maintenant?

Il y a une lueur d’espoir potentielle pour les syndicats touchés par Point de cèdre. La clause sur les prises n’interdit pas au gouvernement de restreindre les droits de propriété, elle exige simplement que le gouvernement indemnise les propriétaires lorsqu’il viole la clause. Et il n’est pas du tout clair combien d’indemnisation les propriétaires de ferme devraient être dus ici.

En effet, lors de la plaidoirie, Barrett a suggéré que les propriétaires agricoles pourraient n’avoir droit qu’à aussi peu que « 50 dollars » pour les dédommager du coût de la présence sur leurs terres de personnes qu’ils préfèrent exclure.

Peut-être que le point de vue de Barrett prévaudra. Mais une autre façon de voir combien ces propriétaires devraient être indemnisés est de demander combien d’argent ils risquent de perdre si les syndicats sont autorisés sur leurs terres. Un syndicat qui entre sur un chantier peut syndiquer avec succès ce chantier, puis obtenir une convention collective qui oblige l’employeur à verser des centaines de milliers de dollars de rémunération supplémentaire à ses travailleurs. Peut-être que l’État devrait indemniser l’employeur pour tous ces coûts ?

Quoi qu’il en soit, la question du montant de l’indemnisation due à ces propriétaires agricoles sera sans aucun doute débattue — à un coût considérable à la fois pour les syndicats et pour l’État. Et il est loin d’être clair comment ce litige se terminera. En raison de cette incertitude, la Californie cessera probablement d’appliquer sa réglementation pro-syndicale, du moins pour l’instant, car elle n’a aucun moyen de savoir combien son application coûtera à l’État.

Et à tout le moins, la Cour a révolutionné sa compréhension de la clause sur les recettes. Et il l’a fait dans un avis qui applique une règle extrêmement sceptique à la réglementation pro-syndicale tout en créant simultanément des exceptions pour les réglementations que la majorité conservatrice de la Cour soutient.