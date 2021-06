La nouvelle décision Obamacare de la Cour suprême, expliquée en moins de 600 mots

Pour la troisième fois depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur les soins abordables en 2010, la Cour suprême a rejeté un appel lui demandant de saboter cette loi – cette fois, dans un avis inhabituellement dédaigneux.

La brève décision de la Cour en Californie c. Texas, publié jeudi, conclut finalement que les plaignants qui tentaient d’annuler la loi n’avaient rien à faire devant les tribunaux en premier lieu.

L’affaire a été portée par un groupe de représentants de l’État républicain, ainsi que par deux personnes qui s’opposent à Obamacare. Leur affaire était centrée sur le mandat individuel de la loi : telle qu’elle était initialement rédigée, la Loi sur les soins abordables exigeait que la plupart des Américains souscrivent une assurance maladie ou paient des impôts plus élevés, et la Cour suprême a confirmé ce soi-disant « mandat individuel » dans NFIB c. Sebelius (2012) comme un exercice valide du pouvoir du Congrès de lever des impôts.

En 2017, cependant, le Congrès a modifié l’Obamacare pour éliminer cette taxe. Ainsi, en vertu de la loi actuelle, la plupart des Américains doivent soit souscrire une assurance maladie, soit payer zéro dollar. le Texas les plaignants ne se sont pas contentés de prétendre que cette taxe à zéro est inconstitutionnelle (sur la base de la théorie selon laquelle une taxe à zéro dollar ne peut pas être un exercice du pouvoir de taxation du Congrès), ils ont affirmé que toute la loi doit être déclarée invalide si la taxe à zéro dollar est coincé.

C’était une demande audacieuse de la Cour suprême – demander aux juges d’annuler toute la loi alors qu’ils prétendaient seulement qu’une seule disposition de l’Obamacare est inconstitutionnelle. D’autant plus que la disposition contestée par les demandeurs ne fait littéralement rien du tout.

La Cour n’a même pas atteint la question de savoir si l’ex-mandat est ou non constitutionnel. Dans une décision 7-2 écrite par le juge libéral Stephen Breyer, la Cour a statué que personne n’est autorisé à intenter une action pour contester une disposition de loi qui ne fait rien. Quatre personnes nommées par les républicains – le juge en chef John Roberts et les juges Clarence Thomas, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett – ont rejoint l’opinion de Breyer.

Les costumes pour rien ne sont pas autorisés

L’idée que personne ne peut contester une disposition légale qui ne fait rien n’est pas particulièrement controversée – ou, du moins, elle n’était pas controversée avant que de nombreux républicains de haut rang ne se rallient à la Texas litige. Comme la Cour suprême l’a jugé dans Lujan c. Défenseurs de la faune (1992), nul ne peut intenter une action en justice fédérale contestant une loi à moins d’avoir subi un « blessure de fait » qui est « assez attribuable » à la loi qu’il conteste.

Pourtant, cela n’a pas empêché 18 procureurs généraux des États républicains de faire cet effort futile pour tuer Obamacare. En fin de compte, ils ont perdu à cause d’un simple fait : personne n’est lésé par une loi qui les oblige à payer zéro dollar.

Comme l’écrit Breyer, « l’IRS ne peut plus demander une sanction à ceux qui ne se conforment pas » à l’obligation de souscrire une assurance. Ainsi, « il n’y a aucune action gouvernementale possible qui soit causalement liée au préjudice des plaignants ».

Vraiment, il n’y a pas besoin d’en dire beaucoup plus sur ce procès. Il s’agissait d’une affaire absurde soumise à une théorie juridique risible qui a été largement moquée même par de nombreux opposants déclarés à Obamacare. Le comité de rédaction du Wall Street Journal a qualifié ce procès de « Texas Obamacare Blunder ». Yuval Levin, un éminent fanatique de la politique conservatrice, a écrit dans le National Review que le Texas le procès « ne mérite même pas d’être qualifié d’idiot. C’est ridicule. »

Et maintenant, le procès est mort. Il s’avère que même dans une Cour suprême conservatrice 6-3, certains arguments sont trop risibles pour être pris au sérieux.