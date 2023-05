La nouvelle décision inhabituellement sensée de la Cour suprême sur les fusils d’assaut, expliquée

La Cour suprême a rendu une très brève ordonnance mercredi matin qui offre aux défenseurs de la réglementation des armes à feu une victoire légèrement surprenante – mais probablement de courte durée.

L’ordonnance refuse la réparation aux justiciables contestant l’interdiction de l’Illinois sur les armes d’assaut semi-automatiques, et une interdiction similaire promulguée par la ville de Naperville, dans l’Illinois, qui avait soutenu que les deux avaient violé le deuxième amendement. Si ces plaideurs avaient prévalu devant la plus haute cour du pays, une telle décision aurait pu invalider l’interdiction des fusils d’assaut à travers les États-Unis.

Cela dit, l’ordonnance de mercredi n’est qu’une très brève victoire pour les partisans de la réglementation des armes à feu. L’affaire, connue sous le nom de Association nationale pour les droits des armes à feu c. Ville de Naperville, a surgi sur le « dossier fantôme » de la Cour, un méli-mélo de requêtes d’urgence et d’autres questions accélérées que la Cour tranche parfois sans briefing complet ni plaidoirie. L’explication la plus probable de la dernière ordonnance de la Cour est qu’une majorité des juges ont estimé que cette affaire ne justifiait pas ce traitement accéléré, et non qu’une majorité de la Cour votera finalement pour maintenir l’interdiction des fusils d’assaut. (Notamment, Brett Kavanaugh, le juge médian de la Cour suprême actuelle, très conservatrice, est un partisan de longue date de la légalisation des armes d’assaut.)

L’affaire sera entendu par une cour d’appel fédérale fin juinet la décision de ce tribunal peut être réexaminée par la Cour suprême dans le cadre de sa procédure ordinaire, moins précipitée, d’audition des affaires.

Néanmoins, la brève ordonnance de la Cour dans le Naperville L’affaire est significative moins à cause de ce qu’elle dit sur l’approche des juges à l’égard de la politique des armes à feu que parce qu’elle suggère qu’au moins certains membres clés de la Cour suprême sont devenus déçus par l’utilisation autrefois très fréquente par la Cour du dossier fantôme.

La Cour a commencé à émettre de nombreuses ordonnances de rôle parallèles qui ont profité aux conservateurs sous l’administration Trump

Historiquement, la Cour suprême a été réticente à peser sur une affaire avant qu’elle ne soit entièrement plaidée devant les tribunaux inférieurs et avant que les juges ne passent des mois à examiner les mémoires des parties et à entendre les plaidoiries. La Cour, après tout, a le dernier mot sur la façon d’interpréter la loi américaine, donc si les juges agissait trop rapidement, ils risquaient de rendre une décision erronée qui ne pourrait pas être facilement corrigée.

En effet, la réticence de la Cour à contourner ses procédures ordinaires, très lentes, était si bien connue des praticiens de la Cour suprême que ces avocats étaient historiquement réticents à même demander aux juges un allégement du dossier fictif. Comme l’a constaté Steve Vladeck, professeur de droit à l’Université du Texas, dans un article de 2019, « au cours des seize années des administrations George W. Bush et Obama, le solliciteur général a déposé un total de huit [shadow docket] demandes » demandant aux juges de bloquer la décision d’un tribunal inférieur, « en moyenne une chaque autre [Supreme Court] Terme. »

L’administration Trump, cependant, a abandonné cette retenue, et elle en a été récompensée. Vladeck a constaté que « en moins de trois ans, [Trump’s] Le solliciteur général a déposé au moins vingt et une demandes de sursis à la Cour suprême (dont dix au cours du seul mandat d’octobre 2018). » Et la Cour a encouragé cette tactique – Vladeck a constaté que l’administration Trump avait remporté une victoire totale ou partielle dans environ les deux tiers des cas où elle avait cherché à bloquer temporairement l’avis d’un tribunal inférieur.

Après la confirmation de la juge Amy Coney Barrett quelques jours avant les élections de 2020, la Cour est devenue encore plus agressive sur son dossier fantôme. Moins d’un mois après l’entrée de Barrett à la Cour, par exemple, les juges ont rendu une décision révolutionnaire dans le dossier fantôme en Diocèse catholique romain de Brooklyn c.Cuomo (2020), qui a considérablement élargi le pouvoir des conservateurs religieux de demander des exemptions aux lois des États.

Cette décision, et d’autres qui l’ont suivie, ont montré que les juges étaient désormais disposés à rendre des décisions majeures créant des précédents sans passer par le processus délibératif ordinaire dans lequel la Cour s’est historiquement engagée avant de le faire.

Les juges Kavanaugh et Barrett ont averti que la Cour décidait trop d’affaires trop rapidement dans un avis de 2021

En octobre 2021, cependant, Barrett a rédigé un bref avis, rejoint par Kavanaugh, qui suggérait qu’elle pensait que son tribunal décidait trop d’affaires sans délibération adéquate.

L’opinion concordante de Barrett dans Est-ce que Mills (2021) ont soulevé deux préoccupations concernant le dossier virtuel. L’une était qu’il pourrait être utilisé par les justiciables pour « forcer la Cour à donner un aperçu du fond dans les affaires qu’il serait peu probable qu’elle prenne » – c’est-à-dire qu’en demandant une réparation du rôle fictif, les justiciables pourraient inciter les juges à peser sur les questions juridiques qu’ils auraient autrement simplement ignoré et laissé aux tribunaux inférieurs. Elle a également soulevé la préoccupation familière selon laquelle les affaires de rôle parallèle obligent la Cour à trancher des questions importantes sur une « fusée courte sans bénéficier d’un briefing complet et d’une plaidoirie ».

Il est facile d’être cynique quant au moment de l’opinion de Barrett en Fait, qui a été rendu la même année que le démocrate Joe Biden est devenu président. En effet, l’une des choses les plus frustrantes à propos de l’approche de cette Cour vis-à-vis de son rôle parallèle est que, alors que les juges étaient impatients d’accorder une réparation accélérée à l’administration Trump lorsqu’elle a demandé à la Cour de bloquer les décisions des tribunaux inférieurs sapant ses politiques, le GOP- La majorité nommée est soudainement devenue très réticente à accorder un tel soulagement lorsque l’administration Biden a pris le relais.

Cela dit, il existe maintenant une quantité décente de preuves que Barrett agissait de bonne foi lorsqu’elle lui a écrit Fait opinion, et qu’elle et Kavanaugh pensent que la Cour devrait être moins agressive à l’égard de l’octroi de requêtes fantômes de toutes sortes qu’elle ne l’était dans les années Trump.

Le Fait L’affaire, par exemple, était l’une des rares décisions dans lesquelles la Cour a refusé l’aide du rôle parallèle aux travailleurs de la santé qui s’opposaient, pour des motifs religieux, aux règles de l’État exigeant qu’ils soient vaccinés contre le Covid-19. Le mois dernier, la Cour a rejeté une demande de dossier parallèle visant à rétablir la loi de Virginie-Occidentale interdisant aux athlètes transgenres de jouer dans des équipes sportives scolaires correspondant à leur identité de genre. Et maintenant, ils ont rejeté une autre demande de dossier fantôme attaquant une loi sur les armes à feu à laquelle la majorité des juges s’opposent très probablement.

En d’autres termes, la Cour a récemment fait preuve d’une certaine retenue dans ses affaires de rôle parallèle, même lorsque cette retenue va à l’encontre des préférences politiques du Parti républicain. Il a même montré une certaine volonté d’accorder un allégement du dossier fantôme aux plaideurs de gauche lorsque les juges conservateurs se livrent à des excès particulièrement flagrants, comme dans une décision récente où la Cour suprême a bloqué la tentative d’un juge notoire nommé par Trump d’interdire la mifépristone, un médicament abortif.

Bien sûr, il reste à voir si la nouvelle réticence de la Cour à trancher le plus rapidement possible les affaires politiquement chargées persistera si un républicain emménage à la Maison Blanche. Pour le moment, cependant, il semble que Barrett et Kavanaugh aient été sincères lorsqu’ils ont appelé à une approche plus prudente des décisions de rôle parallèle dans Fait.