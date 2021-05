La nouvelle de la disparition de ‘Ravan’ Arvind Trivedi est fausse, clarifie l’acteur ‘Ramayan’ Sunil Lahri

Créer un canular de la mort sur Internet est devenu un phénomène quotidien maintenant. Plusieurs fois, de faux rapports font le tour d’une certaine célébrité décédée et en peu de temps leurs représentants ou proches et chers sont invités à fournir des éclaircissements. Le dernier artiste à être victime d’une rumeur de décès est Ramayan’s Raavan aka Arvind Trivedi. Sa co-star de l’émission Sunil Lahri qui jouait Laxman s’est rendue sur sa page Instagram et a précisé qu’il était très vivant et bien.

Sunil a partagé des photos d’Arvind et a écrit: « Aajkal Koi Na Koi Buri Khabar sunane Ko milati Hai carona ki vajah se, Upar Se Arvind Trivedi ji (Ravan) ki jhuthi khabar, Meri Prathna Hai jhuthi afwah failane Walon se kripya Karke Is Tarah ki khabar na failiaye … Arvind ji theek hain aur Prathna Karta Hun Ki Bhagwan unhen sadaiv Swasth rakhen.«

(Ces jours-ci, nous continuons à entendre de mauvaises nouvelles à cause de Covid-19, mais la nouvelle de la disparition d’Arvind Trivedi Ji est fausse. Je demande à ceux qui répandent de fausses nouvelles d’arrêter. Avec la miséricorde de Dieu, Arvind Ji va bien. Je prie pour sa santé vie).

En mai 2020, la rumeur disait également que Trivedi était décédé. C’est alors son neveu Kaustubh Trivedi qui a annulé la rumeur en écrivant: « Cher tout mon oncle Arvind Trivedi Lankesh est tout bon et en sécurité. Arrêtez de répandre de fausses nouvelles, c’est une demande. Maintenant, s’il vous plaît, répandez ceci. Merci. » Même sur la poignée officielle d’Arvind, il a été partagé qu’il allait bien. «