La nouvelle date X est le 5 juin, selon le Trésor

WASHINGTON – La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré vendredi que les États-Unis disposeraient probablement de suffisamment de réserves pour repousser un éventuel défaut de paiement jusqu’au 5 juin.

« Nous estimons maintenant que le Trésor n’aura pas suffisamment de ressources pour satisfaire aux obligations du gouvernement si le Congrès n’a pas relevé ou suspendu le plafond de la dette d’ici le 5 juin », a écrit Yellen. dans une lettre au président de la Chambre, Kevin McCarthy.

La nouvelle date de vendredi a fourni une marge de manœuvre bien nécessaire pour les négociations entre la Maison Blanche et les républicains du Congrès qui semblaient se rapprocher d’un accord de compromis vendredi pour relever le plafond de la dette pendant deux ans.

La dernière fois que la soi-disant « date X » a été mise à jour, c’était le 1er mai, lorsque Yellen a déclaré au Congrès que les États-Unis disposaient de suffisamment de liquidités pour honorer leurs obligations jusqu’au « début juin, et potentiellement dès le 1er juin ».

La lettre de vendredi a marqué la première fois depuis que Yellen a commencé à envoyer des mises à jour régulières au Congrès en janvier que le secrétaire n’a pas mis en garde la date avec une phrase comme « dès que ».

Au lieu de cela, Yellen a expliqué que le Trésor effectuerait plus de « 130 milliards de dollars de paiements programmés au cours des deux premiers jours de juin », laissant l’agence avec « un niveau de ressources extrêmement faible ».

« Au cours de la semaine du 5 juin, le Trésor devrait effectuer environ 92 milliards de dollars de paiements et de transferts », a poursuivi Yellen, et « nos ressources projetées seraient insuffisantes pour satisfaire toutes ces obligations ».

Les marchés ont clôturé en hausse vendredi, soutenus en partie par l’optimisme qu’il y aurait un accord adopté par la Chambre et le Sénat et signé par le président d’ici le 1er juin.

La nouvelle date est intervenue au milieu des inquiétudes croissantes dans le monde concernant la cote de crédit des États-Unis.

Mercredi, l’agence de notation financière Fitch a annoncé qu’elle avait placé le statut triple-A des États-Unis sous « surveillance négative ».

Vendredi, dans un rapport préliminaire du Fonds monétaire international évaluation annuelle des États-Unis, les responsables ont écrit que « la tension sur le plafond de la dette fédérale pourrait créer un risque systémique supplémentaire, entièrement évitable, tant pour les États-Unis que pour l’économie mondiale ».

Si les États-Unis faisaient techniquement défaut, ne serait-ce que pour quelques jours, cela pourrait faire grimper les taux d’intérêt et saper la confiance dans le dollar américain. Les économistes notent que les adversaires de l’Amérique, et en particulier la Russie et la Chine, observent avec plaisir l’impasse actuelle sur le plafond de la dette, convaincus qu’une érosion de la confiance dans le dollar américain serait à leur avantage.

