La nouvelle date de jugement de Donald Trump à New York ? Elle pourrait également être retardée.

Il n’était pas surprenant que le juge Juan Merchan ait reporté vendredi Donald Trump‘s Condamnation dans l’État de New York jusqu’à l’élection présidentielle. Après tout, le bureau du procureur du district de Manhattan presque tous d’accord avec la demande de retard de Trump.

Mais Merchan n’est pas seulement fixer une nouvelle date de condamnation Le juge a également repoussé la date de la décision sur la motion de Trump visant à annuler ses verdicts de culpabilité. basé sur la décision d’immunité de la Cour suprêmedu 16 septembre au 12 novembre.

Mais ce nouveau calendrier risque d’entraîner encore plus de retard.

Lorsque les avocats de Trump ont demandé à Merchan le mois dernier de reporter la condamnation, ils lui ont dit que s’il se prononçait le 16 septembre contre la demande d’immunité de Trump, ils chercheraient immédiatement à contester sa décision en appel avant qu’une quelconque condamnation ne puisse avoir lieu. « L’ajournement demandé est également nécessaire pour donner au président Trump le temps nécessaire pour évaluer et poursuivre les options d’appel au niveau des États et au niveau fédéral en réponse à toute décision défavorable », ils ont écritajoutant qu’« un seul jour ouvrable est un délai déraisonnablement court pour que le président Trump cherche à faire valoir ces droits ».

En laissant de côté la question de savoir si la demande d’immunité de Trump dans l’affaire dite du « silence » est fondée, il est vrai que si Merchan avait rejeté cette demande le 16 septembre tout en maintenant la peine du 18 septembre, il y avait de fortes chances que cette peine n’ait pas eu lieu comme prévu. Bureau du procureur de Manhattan, Alvin Bragg effectivement convenu avec cette idée, écrivant à Merchan mois dernier que:

En supposant que le défendeur demande un sursis provisoire de l’audience de détermination de la peine immédiatement après la décision de la Cour du 16 septembre, le peuple note respectueusement qu’une cour d’appel examinant une telle demande comprendra que, sans sursis provisoire, elle devrait recevoir des informations et décider de certaines questions de première impression en une seule journée.

Il était donc logique pour Merchan de retarder la condamnation. C’était tout à fait logique après la décision de la Cour suprême sur l’immunité dans l’affaire affaire d’ingérence électorale fédérale. Cette décision ne devrait pas ils ont remis en question les poursuites engagées contre Trump pour avoir dissimulé un système privé de pots-de-vin, mais nous en sommes là.

La décision de reporter à novembre la décision sur la requête de Trump visant à annuler ses verdicts de culpabilité signifie que, si Merchan se prononce contre Trump à ce stade, les recours en appel de Trump devront toujours être examinés ; c’est du moins l’intention déclarée de ses avocats. Il y a désormais plus d’espace entre cette décision et la condamnation, des 16 et 18 septembre aux 12 et 26 novembre, respectivement.

Faudrait-il moins de deux semaines pour répondre aux contestations de Trump avant que sa condamnation puisse avoir lieu ? Surtout si ces contestations incluent un déplacement devant la Cour suprême, dont la décision d’immunité a aidé Trump à arriver à ce point ? Nous ne connaîtrons la réponse qu’après l’élection – encore une fois, c’est si Merchan rejette la demande d’immunité de Trump – et bien d’autres choses peuvent se produire d’ici là, légalement et politiquement.

Mais quoi qu’il arrive aux urnes, nous ne devrions pas encore graver cette nouvelle date de condamnation dans la pierre, même si cela a déjà été retardé.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com