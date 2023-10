Nous sommes en 1994. Je vais au théâtre, j’achète un billet pour Le nouveau cauchemar de Wes Cravenet je ne suis pas prêt pour que se passe-t-il ensuite. Nous sommes en 2023. Je me tourne vers Maxappuyez sur play Le nouveau cauchemar de Wes Cravenet je suis toujours pas prêt pour ce qui va se passer ensuite.

Beaucoup de choses ont changé depuis près de 30 ans Wes Craven a fait son dernier tour avec son personnage le plus connu, Freddy Kruegerdans l’ultra-méta-film Nouveau cauchemar. Nous avons vieilli. Certains d’entre nous sont devenus plus sages. Craven a réussi. Le monde est devenu plus petit en raison de l’explosion d’Internet. Et, plus important encore, dans ce cas, l’auto-référence est devenue un moyen beaucoup plus courant d’exprimer une idée ou de présenter une histoire.

En 1994, lorsque Craven a écrit et réalisé son dernier film Freddy, l’idée d’un méta-récit était beaucoup moins répandue. C’était là-bas, c’est sûr, au cours de l’année précédente Héros de la dernière action et cela depuis les années 1960 et 1970, lorsque des icônes du cinéma comme Federico Fellini et Orson Welles l’ont expérimenté dans leur travail. Ce n’était pas une nouveauté, mais c’était très rarement une réussite, surtout à l’époque. A quelques exceptions près, ou à moins que tu sois Mel Brooks, très peu de ces films ont trouvé un écho auprès d’un large public. Donc malgré Nouveau cauchemar Coiffant une franchise de près d’un demi-milliard de dollars, c’était de loin la série la moins réussie financièrement, rapportant moins de 20 millions de dollars dans le monde.

Freddy avec le fils de Nancy, Dylan, joué par Miko Hughes. Image : Cinéma nouvelle ligne

Le message était clair. Le public s’en fichait. Et regarder le film aujourd’hui, surtout ne l’avoir pas vu depuis sa sortie originale, ce n’est honnêtement pas si surprenant. Craven fait des choses qui donnent probablement l’impression à certains publics de regarder un film dans une autre langue sans sous-titres. Vous devez penser à ce qui se passe dans de multiples réalités. Vous devez être assez bien informé de l’histoire à l’écran et hors écran du Cauchemar la franchise. Une connaissance du processus de réalisation d’un film est également un bonus – et puis, en plus de tout cela, cela doit fonctionner comme quelque chose qui, en fin de compte, est aussi effrayant et excitant. Le résultat final n’est pas entièrement réussi mais reste une tranche fascinante de l’histoire de l’horreur qui semble être un pont presque nécessaire vers ce qui a suivi dans le genre.

Pour récapituler brièvement, Nouveau cauchemarCela se passe dans notre monde, où l’actrice Heather Langenkamp, ​​qui joue elle-même, est célèbre pour avoir interprété Nancy dans le film ultra-populaire. Freddy série, ce qu’elle était. Heather commence à avoir des rêves bien trop réels à propos de son ancienne co-star Freddy, qui coïncident justement avec Wes Craven, jouant lui-même, écrivant un final. Cauchemar film pour Heather. Les choses déraillent à partir de là avec Craven expliquant que Freddy est la manifestation d’un mal ancien qui revient maintenant via la narration et que la seule façon de l’arrêter est de faire un film, qui à la toute fin nous apprenons est le film que nous ‘ J’ai regardé tout le temps. Alerte spoiler de trente ans.

Heather Langenkamp dans le rôle de Heather Langenkamp. Image : Cinéma nouvelle ligne

Même en regardant le film aujourd’hui, c’est un peu trop. L’idée est super inventive et mûre pour l’exploration, mais elle est également presque obsédée par le fait d’être ancrée dans la réalité, ce qu’elle fait principalement en présentant les principes comme eux-mêmes (pas seulement Langenkamp et Craven, mais Robert Englund, qui joue également « Robert Englund ». comme Freddy ; le directeur de New Line Cinema, Bob Shaye ; et John Saxon, qui jouait le père de Nancy dans le film original). Ensuite, l’histoire de Craven devient un miroir du public : notre appétit pour les franchises, notre adoration de la célébrité et notre fascination pour la terreur. Il incarne un homme en conflit à propos de sa création et désireux d’en explorer les ramifications. Le film ne parvient jamais vraiment à un consensus sur ce qu’il veut dire à ce sujet, mais cela vous fait réfléchir à tout cela, et peut-être que cela suffit.

Ou alors, en 1994, c’était peut-être trop. Que se passe-t-il dans Nouveau cauchemar En raison de ce récit tortueux, détourné et conscient de lui-même, le Freddy que nous connaissons et aimons tous est pratiquement absent pendant la majorité du film. Il apparaît dans des flashs, et de manière bien plus visible à la fin, mais lui-même est « réel » et pas très amusant. En fait, ce Freddy correspond beaucoup plus à l’endroit où Craven voulait voir le personnage aller, devenant plus sombre et plus effrayant que l’autre. à la manière plus loufoque et plus drôle avec laquelle il est allé dans les suites ultérieures. Il y a donc un conflit distinct, à la limite du préjudice, entre l’attente et l’intention. Une partie de cela est éclaboussée par les effets et le gore du film, mais même cela est considérablement atténué et un peu perdu sous le nuage de l’histoire.

Freddy plus effrayant Image : Cinéma nouvelle ligne

À la fin du film, je me suis retrouvé impressionné par son ambition. En pensant à la façon dont Craven, comme le film le suggérait, subissait probablement des pressions pour ramener Freddy même si le film précédent s’appelait « Freddy’s Dead », et ne l’a fait que dans ces circonstances les plus extrêmes. J’ai alors pensé au film que Craven a suivi Nouveau cauchemar avec pas Vampire à Brooklyn, même si c’était le prochain film immédiat. Celui d’après : Crierécrit par Kevin Williamson. Crier aussi (mais peut-être pas Cri 2) est un film de méta-horreur intelligent sans toutes les couches superflues. Tout est plus ciblé et rationalisé tout en vous récompensant pour être un fan de cinéma et d’horreur. Ce qui, bien entendu, a ensuite abouti à Crier devenant l’une des franchises les plus influentes et les plus réussies du genre.

Tout cela pour dire que même si Le nouveau cauchemar de Wes Cravence n’est certainement pas le meilleur Cauchemar suite (TOUSSE Guerriers de rêve TOUX), ce n’est certainement pas le pire non plus, ce que semble laisser penser son box-office de l’époque. Au lieu de cela, le film semble sous-estimé et sous-estimé plus que toute autre chose. Ses fans sont certainement là-bas et je ne suis pas la première personne à avoir cette révélation sur son importance pour Craven et l’horreur. Mais d’une manière ou d’une autre, le redécouvrir au hasard d’une soirée d’octobre semblait être la bonne chose à faire au bon moment. Presque comme si Craven et Freddy l’avaient prévu de cette façon.

Le nouveau cauchemar de Wes Craven est diffusé sur Max.

