La nouvelle crise du gaz de Poutine condamne l’Europe à la récession et à l’hiver du rationnement

L’Allemagne, première économie de la région et moteur traditionnel de la croissance, a une raison particulière de s’inquiéter. Il dépend largement du gaz russe et glisse vers une récession. Le gouvernement s’inquiète particulièrement de la façon dont il maintiendra les lumières allumées pendant l’hiver : Habeck a déclaré lundi soir que “nous avons une situation grave. Il est temps que tout le monde comprenne cela”, lors d’une interview avec la chaîne de télévision ARD.

“Nos prévisions de juillet intègrent déjà de légères contractions du PIB réel au deuxième trimestre au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas. Avec une inflation surprenante à la hausse, les banques centrales accélèrent le rythme du resserrement de la politique monétaire. Alors qu’un rebond de le tourisme et les services aux consommateurs pourraient donner un léger coup de pouce à la région au cours du trimestre d’été, un autre revers est probable au quatrième trimestre compte tenu de l’approvisionnement énergétique peu fiable”, a-t-il ajouté.

Les prix exceptionnellement élevés du gaz naturel et de l’électricité nuiront à la compétitivité industrielle en Allemagne et dans d’autres centres de fabrication. S&P a averti que la guerre destructrice entre la Russie et l’Ukraine se prolongerait probablement jusqu’en 2022, dégonflant la confiance des consommateurs et des entreprises dans toute l’Europe.

Il a noté que la croissance du PIB réel de la zone euro devrait ralentir de 5,4 % en 2021 à 2,5 % en 2022 et 1,2 % en 2023, avant de s’améliorer à 2,0 % en 2024.

Les gouvernements de l’UE ont convenu mardi de rationner le gaz naturel au cours de l’hiver à venir dans le but de se protéger de nouvelles réductions d’approvisionnement par la Russie, les ministres de l’énergie du bloc approuvant un projet de loi européenne visant à réduire la demande de gaz de 15% à l’automne et au printemps prochain. .

Il reste à voir si les économies de gaz peuvent être réalisées et il y a eu des dissensions parmi les membres de l’UE sur le rationnement de l’utilisation du gaz.

“Réduire la consommation ne peut pas faire grand-chose. Fondamentalement, il existe une énorme demande de gaz naturel et en particulier de gaz naturel liquéfié (GNL) en Europe. Le rationnement, qui aura un impact particulier sur les industries à forte intensité énergétique comme les constructeurs automobiles, les entreprises chimiques et l’extraction de crypto-monnaie, peut ‘ ne soit pas exclu”, a déclaré Simon Tucker, responsable mondial de l’énergie, des services publics et des ressources chez Infosys Consulting, dans des commentaires par courrier électronique mardi.

“Les pays de l’UE et le Royaume-Uni doivent faire tout ce qu’ils peuvent pour réapprovisionner les réserves de gaz avant que le froid ne s’installe – cela signifie qu’il faut examiner tous les moyens possibles pour réduire la consommation d’énergie et améliorer l’approvisionnement. Nous constatons déjà une forte augmentation des expéditions de GNL du Moyen-Orient et Amérique du Nord. Mais les pays doivent accélérer la modernisation de leurs propres infrastructures. Le déploiement massif d’alternatives énergétiques domestiques à faible émission de carbone, telles que les mini-réacteurs nucléaires et les énergies renouvelables communautaires, n’est pas seulement un avantage, c’est un impératif si nous sortent plus forts de cette crise.”