D’accord, écoutez-nous: Zac Efron, mais avec un mulet.

Ce n’est pas exactement ce que nous nous attendions à voir sur notre carte de bingo ce Noël, mais bon, c’est 2020 et tout est possible. Est-ce le look dont nous n’avions jamais pensé avoir besoin?

Le Beach Bum L’acteur s’est arrêté chez Attaboy Barbers à Kent Town, en Australie, cette semaine pour un nouveau ‘do’ rétro. Le salon révélé sur Instagram que Zac est venu « pour un rangement aujourd’hui, alors on lui a donné un mulet », avec un emoji riant. Nous ne pouvons qu’espérer que Zac et sa petite amie Vanessa Valladares– savait dans quoi il s’embarquait.

Coiffeur Luke Munn écrit sur son Histoire Insta qu’il a fait de son «vieux compagnon un vrai Australien et lui a donné un mulet» aux côtés rasés. La page du salon de coiffure a expliqué que Zac « a également donné au patron, Robby, une garniture – et lui a fait sentir à nouveau 17. « Troy Bolton ne pourrait jamais!

Il semble que l’acteur veuille entrer en 2021 sans regrets, car il adopte vraiment le style de vie australien. L’année dernière, le joueur de 33 ans a expérimenté le fait de devenir super blond et avant cela, il a montré de manière choquante ses dreadlocks.