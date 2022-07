La nouvelle coupe de cheveux de Justin Trudeau fait la comparaison avec le look « Dumb and Dumber » de Jim Carrey

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Justin Trudeau change de look.

Vendredi, Trudeau, 50 ans, a abandonné ses longs cheveux pour une coupe courte et un visage rasé de près lors d’une visite d’enfants à Chelsea, au Québec.

Le look du Premier ministre canadien a rapidement suscité des comparaisons en ligne avec la coiffure de Jim Carrey dans “Dumb and Dumber”.

“J’aime la tendance de Jim Carrey sur Twitter Canada parce que Justin Trudeau s’est fait couper les cheveux et les gens disent que ça ressemble au personnage de Jim dans Dumb and Dumber”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre utilisateur a écrit“LOL, je me demandais pourquoi Dumb and Dumber et Jim Carey étaient à la mode.”

Carrey a joué dans le film comique en 1994. En avril, l’acteur de 60 ans a admis qu’il était “assez sérieux” à l’idée d’arrêter de jouer.

“Je suis assez sérieux”, a-t-il déclaré à l’hôte Access Hollywood à propos de la retraite.

“Cela dépend”, a déclaré Carrey. “Si les anges apportent une sorte de script écrit à l’encre d’or, cela me dit que ce sera vraiment important pour les gens de le voir, je pourrais continuer sur la route. Mais je fais une pause.”

L’acteur de “Bruce Almighty” a expliqué qu’il avait vraiment apprécié la vie en dehors des projecteurs de sa carrière cinématographique. Carrey a également noté qu’il aimait son art et sa peinture.

“J’aime vraiment ma vie tranquille, et j’aime vraiment mettre de la peinture sur toile, et j’aime vraiment ma vie spirituelle, et j’ai l’impression – et c’est quelque chose que vous n’entendrez peut-être jamais une autre célébrité dire tant que le temps existe – j’en ai assez ,” il a dit. “J’en ai assez fait. J’en ai assez.”

Carrey a fait allusion à la retraite dans le passé, déclarant au Hollywood Reporter en 2018 qu’il “n’aimait pas ce qui se passait” dans l’industrie.

“Je ne voulais tout simplement plus être dans le métier”, avait-il déclaré à l’époque.

“Je n’aimais pas ce qui se passait, les entreprises qui prenaient le dessus et tout ça. Et c’est peut-être parce que je me sentais attiré vers un autre type de débouché créatif et j’aimais vraiment le contrôle de la peinture – de ne pas avoir de comité de la manière de dire me quelle doit être l’idée de faire appel à un quatre quadrants quel qu’il soit.”

Lauryn Overhultz de Fox News a contribué à ce rapport.