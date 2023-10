La nouvelle couleur it de l’automne – Hollywood Life

Crédit d’image : Frank Micelotta/PictureGroup pour la 20e édition de la télévision/Shutterstock

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. En savoir plus sur nos politiques et avis.

Au cours des années précédentes, le beige et les tons neutres ont envahi le monde de la mode. Bien que ces nuances soient toujours populaires, nous aimons voir une touche de couleur devenir la nouvelle couleur tendance de l’automne, et cette saison, c’est définitivement le rouge. Nous avons vu de nombreuses célébrités adopter la teinte audacieuse et nous avons particulièrement adoré Kendall JennerL’ensemble tout rouge de Stella McCartney pour la campagne automne 2023 de Stella McCartney, qui devrait certainement vous inspirer pour ce qu’il faut ajouter à votre garde-robe d’automne. Nous avons trouvé un manteau rouge similaire à celui que Kendall portait sur Amazon – le GRACE KARIN 2023 Manteau d’hiver surdimensionné. C’est amusant, tendance et abordable !

Achetez le GRACE KARIN 2023 Manteau d’hiver surdimensionné pour 75,99 $ sur Amazon aujourd’hui !

Comme vous pouvez le voir sur la publication Instagram de Kendall, elle portait un look monochrome : toute sa tenue était rouge de la tête aux pieds. De ses chaussures à sa jupe, sa veste et son sac, elle avait l’air absolument chic et nous ne serons pas surpris lorsque le placard de tout le monde sera désormais rempli de rouge. Le rouge est une teinte funky et audacieuse qui est le moyen idéal pour pimenter n’importe quelle tenue et avec cette veste, c’est votre chance !

La veste vous gardera au chaud pendant les mois les plus frais grâce à son tissu en polyester confortable et à son design surdimensionné. Le manteau présente également une ambiance chic et élégante, de sorte qu’il rehaussera automatiquement n’importe quelle tenue que vous assemblerez. Que ce soit avec un jean et un pull, par-dessus une tenue de travail ou pour un dîner, il existe de nombreuses façons d’y mettre votre propre style. Fini les beiges ennuyeux et vous pouvez maintenir la tendance rouge amusante et fougueuse en achetant ce manteau !