La nouvelle couleur de Vande Bharat inspirée du drapeau national : ministre des chemins de fer

Le 28e râteau du Vande Bharat Express semi-rapide de construction indienne sera de couleur « safran », ont annoncé samedi des responsables des chemins de fer.

Le nouveau safran Vande Bharat Express n’est cependant pas encore opérationnel et est actuellement stationné à l’Integral Coach Factory (ICF) de Chennai, où sont fabriqués les trains Vande Bharat.

Les responsables des chemins de fer ont déclaré à l’ANI qu’un total de 25 râteaux de Vande Bharat Express sont opérationnels sur leurs itinéraires désignés et que deux râteaux sont réservés. « Alors que la couleur de ce 28e râteau est modifiée à titre d’essai », ont-ils déclaré.

Le ministre des Chemins de fer de l’Union, Ashwini Vaishnaw, a inspecté samedi l’usine d’autocars intégrale ici, a examiné les mesures de sécurité dans les chemins de fer du Sud et a également passé en revue les améliorations apportées au Vande Bharat Express.

Après avoir effectué une inspection, le ministre de l’Union a déclaré que la nouvelle couleur du 28e râteau du train indigène est « inspirée du tricolore indien ».

Il a dit que 25 améliorations ont été apportées aux trains Vande Bharat.

« Il s’agit d’un concept de Make In India, (ce qui signifie) conçu en Inde, par nos propres ingénieurs et techniciens. Ainsi, quels que soient les commentaires que nous recevons des unités de terrain, concernant les climatiseurs, les toilettes, etc., pendant le fonctionnement de Vande Bharat, toutes ces améliorations sont utilisées pour apporter des modifications à la conception », a déclaré Ashwini Vaishnaw lors d’un point de presse.

« Un nouveau dispositif de sécurité, des » anti-grimpeurs « ou des dispositifs anti-escalade, sur lesquels nous travaillons, a également été examiné aujourd’hui. Ce seront des caractéristiques standard dans tous les trains Vande Bharat et autres », a-t-il ajouté.

Vendredi, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé deux nouvelles versions améliorées des trains Vande Bharat Express – Gorakhpur-Lucknow et Jodhpur-Sabarmati – à la gare de Gorakhpur dans l’Uttar Pradesh, portant le service opérationnel total à travers le pays à une étape importante de 50.

Il est pertinent de noter que le train à semi-grande vitesse indien propose désormais ses services dans tous les États électrifiés par rail du pays. Avec 50 services opérationnels, le Vande Bharat Express a révolutionné les voyages en train, offrant des équipements de pointe et réduisant le temps de trajet des passagers.

Le premier Vande Bharat Express a été lancé le 15 février 2019 par le Premier ministre, entre New Delhi et Varanasi. Fabriqué à l’Integral Coach Factory (ICF) à Chennai, le train symbolise l’initiative « Make-In-India » et met en valeur les prouesses d’ingénierie de l’Inde.

Le projet de fabrication de rames de trains à semi-haute vitesse indigènes a débuté à la mi-2017 et, en 18 mois, l’ICF Chennai a achevé le Train-18. Le premier train semi-rapide indien a été rebaptisé Vande Bharat Express en janvier 2019 pour souligner son statut de « made in India ». Le train a atteint une vitesse maximale de 180 km/h sur le tronçon Kota-Sawai Madhopur.

