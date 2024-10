La nouvelle Corvette ZR1 vient d’atteindre 233 MPH

La nouvelle Chevrolet Corvette ZR1 vient de briser sa vitesse de pointe revendiquée avec une course de 233 mph.

La voiture était entièrement de série avec le châssis standard et l’ensemble aérodynamique équipé.

La ZR1 est désormais la voiture la plus rapide jamais construite par General Motors et la voiture la plus rapide à moins d’un million de dollars.

Tout le monde sait que la nouvelle Chevrolet Corvette ZR1 2025 est rapide. Avec un V8 biturbo de 5,5 litres à manivelle plate, la supercar américaine développe 1 064 chevaux et a une vitesse de pointe estimée à 215 milles par heure. Ou-avait une vitesse de pointe estimée à 215 mph, puisque Chevrolet vient de battre ce chiffre lors d’une course officielle de vitesse de pointe.

Lors d’essais sur la piste ovale à grande vitesse de l’ATP Automotive Testing à Papenburg, en Allemagne, Chevrolet a dépassé sa vitesse de pointe revendiquée avec le président de GM, Mark Reuss, au volant et un ingénieur sur le siège passager.

La ZR1 a atteint 233 mph sur la piste en sixième vitesse à la ligne rouge, établissant un nouveau record de vitesse de pointe pour n’importe quel constructeur américain grand public et pour toute voiture de moins d’un million de dollars. Et ce n’était pas qu’un cas isolé. Selon Chevrolet, cinq ingénieurs ont réussi à atteindre 230 mph ou plus au cours de ces mêmes tests.

« La voiture semble stable, de sorte qu’elle ne se présente pas comme un événement aussi important », a noté Chris Barber, ingénieur en chef du développement de la Corvette ZR1. « On a juste l’impression d’aller assez vite sur l’autoroute. Ce qui est fou à dire, mais c’est à quel point la voiture était bonne. »

La ZR1 en question n’a utilisé aucun équipement spécial pour la course. Il avait le châssis standard et l’ensemble aérodynamique équipé d’un becquet normal, d’effets de sol en fibre de carbone, de pneus Michelin Pilot Sport 4S et de roues en aluminium. Chevrolet a utilisé le mode Top Speed, qui peaufine le système de contrôle du châssis pour des courses à vitesse maximale.

Chevrolet

Quant à la piste d’essai, l’ovale à grande vitesse couvre 7,6 milles et est incliné à près de 50 degrés. Talladega est incliné à seulement 33 degrés, en comparaison. À 150 mph sur cette piste, on a l’impression de rouler tout droit, note GM.

« La partie la plus intense a été de se lancer dans le virage », a noté Barber, qui était l’un des ingénieurs assez chanceux pour conduire la ZR1 sur l’ovale. « Ce sentiment ne ressemble à rien de ce que j’ai jamais connu. Il vous pousse tellement fort dans le sol. Même les pistes de NASCAR, elles ne s’approchent pas d’une inclinaison de 50 degrés. Presque personne ne peut expérimenter quelque chose comme ça. »

Avec cette vitesse de pointe record atteinte, la Corvette ZR1 est la voiture la plus rapide jamais construite par GM.