La nouvelle controverse entre Ashton Kutcher et Mila Kunis déclenche des rumeurs de rupture

Avertissement : cet article contient des descriptions de violences sexuelles.

Alors que l’on pensait que tout allait bien dans le mariage de Mila Kunis et Ashton Kutcher, une autre controverse éclate. Plus tôt cet été, ils avaient étouffé les rumeurs de rupture en se promenant sur le tapis rouge et en organisant des événements familiaux, mais maintenant, de nouvelles photos viennent de relancer ces rumeurs de rupture, quelques jours seulement après que Kutcher ait été lié à la controverse autour de P. Diddy.

Sur des photos obtenues par Courrier quotidienon peut voir Kutcher et Kunis déposer séparément leurs enfants. Kutcher a été photographié emmenant leur fils à l’entraînement de flag football tandis que Kunis emmenait leur fille à un cours de danse.

Article connexe

Wilmer Valderrama a révélé la rivalité amicale inattendue qu’il avait avec une co-star de That ’70s Show



Maintenant, écoutez, les livraisons séparées sont tout à fait une chose pour les familles occupées, cela n’indique rien de ce qui se passe en coulisses. Cependant, le timing de tout cela fait sourciller les fans, et c’est loin du front uni habituel des familles qu’ils présentent avec la controverse et les retombées de Danny Masterson.

Si vous vous demandez pourquoi ce timing est si suspect, c’est parce que Diddy, l’ami de Kutcher, est en prison, en attente de son procès pour de nombreuses accusations de trafic sexuel et d’abus sexuel. Et Kutcher-Kunis sont à nouveau sous le feu des projecteurs en raison de l’amitié que Kutcher entretient avec lui.

Ashton Kutcher (à gauche) et Sean Combs

Photo de Stefanie Keenan/Getty Images pour WeWork

Une fois de plus, Kunis et Kutcher sont au cœur d’une controverse. Cette fois, Kutcher est principalement impliqué dans son amitié avec Diddy. De nombreuses vidéos font surface dans lesquelles Kutcher s’extasie devant les fêtes organisées par Diddy. Parallèlement à cela, Kutcher et Diddy sont amis depuis 2003 et sont rapidement devenus les meilleurs amis du monde.

On ne sait pas si Kunis était ami avec Diddy, mais Kutcher fait l’objet de beaucoup d’attention en raison de ses amitiés controversées avec Diddy et, bien sûr, Masterson.

Les acteurs Ashton Kutcher, Danny Masterson et Mila Kunis. Photo de COS via Getty Images/Getty Images.

Plus tôt cette année, les deux hommes ont écrit des lettres demandant une certaine clémence envers Danny Masterson, leur ancien partenaire et ami qui a été condamné à une peine de 30 ans de prison à perpétuité pour avoir violé deux femmes.

Ils ont créé une vidéo d’excuses, mais elle a été critiquée car elle semblait hypocrite. À la lumière de la controverse autour de Masterson, Kutcher et Kunis ont tous deux démissionné de leurs rôles dans Thorn, selon Time, et sont (en grande partie) restés hors de la vue du public en 2024, par rapport aux autres années.

Article connexe

Wilmer Valderrama a révélé la rivalité amicale inattendue qu’il avait avec une co-star de That ’70s Show



Avant de partir, cliquez ici pour voir les célébrités qui partagent un ex célèbre.