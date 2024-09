La nouvelle console PlayStation 5 Pro « 30th Anniversary Limited Edition » de Sony arrive sur eBay pour 10 000 $

Sony vient tout juste d’annoncer sa nouvelle console PlayStation 5 Pro, puis quelques jours plus tard, il a annoncé les packs PS5 et PS5 Pro « 30th Anniversary Limited Edition »… et il y en a déjà un sur eBay pour 10 000 $.

Techniquement, c’est 9 990 $, mais nous n’allons pas nous tromper, car je suis sûr que ce revendeur ne le fera pas, avec une annonce sur eBay pour le pack PlayStation 5 Pro « 30th Anniversary Edition ». Le vendeur indique qu’il « ESSAYERA D’ACHETER POUR VOUS », ce qui signifie essentiellement qu’il essaiera de vous en acheter une, pour le prix élevé de 10 000 $.

Appuyez sur X pour douter: Soyez prudent avec ce type de vendeurs, car le battage médiatique autour de la console PlayStation 5 Pro renforcée de Sony est réel, et je pense que nous verrons de plus en plus de ces manigances jusqu’au lancement officiel de la PS5 Pro en novembre 2024, et même après.

VOIR LA GALERIE – 2 IMAGES

Le nouveau Édition limitée 30e anniversaire de la PlayStation 5 Pro Le pack comprend l’esthétique PS5 Pro 30th Anniversary Limited Edition avec 2 To de SSD, le Wi-Fi 7 et une manette sans fil DualSense en édition limitée, une manette sans fil DualSense Edge, une station de charge DualSense et un couvercle de console pour un lecteur de disque (mais le lecteur de disque est vendu séparément).

Sony ne fabriquera que 12 300 exemplaires de ses nouveaux systèmes PS5 Pro, ce qui signifie que nous allons voir des revendeurs continuer à le faire, et je crains que ce ne soit que le début… vous devrez donc vous préparer à NE PAS pouvoir en obtenir un. Si j’en avais un, je ne sais même pas si je pourrais le sortir de la boîte, et encore moins le démarrer. Je voudrais le garder pour toujours.