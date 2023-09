La nouvelle conception des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max rend le remplacement de la vitre arrière beaucoup moins cher

Apple a récemment fait volte-face et a commencé à soutenir les lois sur le droit à la réparation. L’entreprise a également fait beaucoup pour rendre ses iPhones plus faciles à réparer : l’année dernière, l’iPhone 14 a obtenu un score de réparabilité de 7/10, en grande partie grâce au nouveau design qui a facilité le remplacement de la vitre arrière. Ce design a désormais été adapté aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Cela présente des avantages très réels pour les consommateurs : le remplacement d’une vitre arrière fissurée est passé d’un coût incroyablement élevé à un prix tout à fait ordinaire. Sérieusement, cette réparation pour un iPhone 14 Pro Max coûte 550$ ! Pour un 15 Pro Max, c’est 200 $ beaucoup plus raisonnable. Voici une répartition plus détaillée :

Coût de remplacement de la vitre arrière

iPhone14 170 $ iPhone15 170 $

iPhone 14 Plus 200 $ iPhone 15 Plus 200 $

iPhone 14 Pro 500 $ iPhone 15 Pro 170 $

iPhone 14 Pro Max 550 $ iPhone 15 Pro Max 200 $





Notez que ces prix s’adressent aux consommateurs qui ne sont pas inscrits à AppleCare+ (ceux qui le sont ne paieront que 30 $, en plus du prix de l’abonnement).

Ce n’est pas tout bon, cependant, le remplacement des piles des nouvelles Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 coûte désormais plus cher – il coûte 100 $, contre 80 $ pour les modèles précédents de la série. Cependant, le remplacement de la batterie de la série iPhone 15 coûte les mêmes 100 $ qu’avant.

Pour en savoir plus sur le coût de la réparation des composants sur les appareils Apple, consultez le page d’assistance.

Via