La nouvelle compétition de clubs de la Conmebol et de la Concacaf est fascinante

Caché dans le dernier paragraphe du communiqué de presse sur le retour de la Copa America aux États-Unis était sans doute la plus grande nouvelle de la journée. La Conmebol et la Concacaf ont décidé de créer un tout nouveau tournoi des quatre derniers entre les meilleures équipes de la Copa Libertadores contre la Concacaf Champions League.

L’angle club du partenariat Conmebol-Concacaf pourrait être le développement le plus significatif pour le football américain.

Considérez les Sounders de Seattle. Pour la première fois dans l’histoire de la MLS, il y a une chance de jouer un match compétitif contre le Real Madrid ou Flamengo lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Peu importe le fait que Seattle est le champion de l’Amérique du Nord. Les fans des Sounders peuvent voir leur club affronter des équipes majeures du monde entier dans des compétitions officiellement reconnues, pas seulement des matchs amicaux.

L’opportunité de jouer contre une opposition plus coriace est ce que les fans recherchent.

Encourager le succès

De même, le concept du tournoi des quatre derniers entre la Conmebol et la Concacaf, ainsi que la perspective de jouer dans la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, incite les équipes à donner la priorité à la Ligue des champions de la Concacaf plus qu’elles ne le font actuellement. En fait, cette compétition interclubs de la Concacaf et de la Conmebol pourrait être plus alléchante que la Coupe du monde des clubs. Plutôt que de jouer contre le pays hôte du Qatar ou une équipe d’Océanie, les meilleures équipes de la Ligue des champions de la Concacaf peuvent affronter les meilleures équipes d’Amérique du Sud.

Si la compétition des quatre derniers avait déjà été créée, nous aurions pu voir les Sounders de Seattle affronter l’Athletico Paranaense ainsi que les Pumas contre Flamengo. Ces deux jeux auraient été fascinants.

Même alors, pensez à d’autres confrontations potentielles. Club America contre River Plate. Santos contre LAFC. Toronto FC contre Palmeiras. Atlético Peñarol contre Monterrey.

La compétition des clubs est gagnant-gagnant pour la Concacaf et la Conmebol

Les points positifs pour les deux parties sont clairs. Les clubs de la Concacaf ont une chance réaliste de jouer des matchs plus importants. Bien sûr, pour arriver à ce stade, ils doivent bien performer en Ligue des champions de la Concacaf. Un succès là-bas aiderait à l’acceptation du football intercontinental aux États-Unis.

De nombreux fans de football aux États-Unis peuvent reconnaître les noms des clubs d’Amérique du Sud. Boca Juniors et River Plate sont énormes. Il en va de même pour Santos, Flamengo, Palmeiras et Corinthians. Voir votre équipe “locale” s’affronter contre ces équipes pour un trophée peut développer le fandom des équipes MLS en croissance constante.

Du côté de la Conmebol, leur succès dépasse de loin celui de l’Amérique du Nord pour l’instant. Cependant, en plus de tout gain monétaire, c’est un autre excellent moyen d’acquérir de l’expérience contre de nouveaux adversaires. Les équipes sud-américaines apprécient beaucoup plus la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA que les équipes européennes. Les équipes de la Conmebol le voient comme le sommet du sommet métaphorique du football de club.

La compétition de clubs avec la Concacaf et la Conmebol pourrait être un tremplin pour atteindre le sommet de cette montagne. Si la première itération du tournoi peut avoir lieu dès 2024, cela peut aider à développer le football en Amérique du Nord et du Sud.