L’adaptation cinématographique de Ryan Murphy du spectacle de Broadway est une forme de résistance inégale. Au moins Meryl est charmante!

La nouvelle adaptation Netflix de Ryan Murphy de la comédie musicale de Broadway 2018 Le bal a beaucoup à vivre. La comédie musicale a recueilli un public dévoué et acclamé par la critique sur son court terme, ainsi que sept nominations aux Tony. Et bien qu’il n’ait rien gagné, son récit ironique et ironique de showbiz sur deux petites amies se battant pour assister à leur bal de finissants au lycée en a fait un fourrage parfait pour le milieu du petit écran de Murphy de mélange d’histoires queer avec des comédies musicales et un camp.

Sur Netflix, Le bal a pris de l’ampleur, avec sa distribution d’acteurs vétérans de Broadway échangés contre des A-listers dans tous les domaines, y compris Meryl Streep et James Corden en tant que divas vieillissantes de Broadway s’accrochant à la pertinence en se tournant vers l’activisme social. Leur objectif? Un petit lycée de l’Indiana où une bataille pour les droits civiques pendant la nuit du bal conduit à un moment nocif d’ostracisme dans une petite ville – basé sur une histoire vraie tout aussi moche.

Le balLa solution du problème profondément complexe du fanatisme américain est de lui faire du théâtre. Sa vanité est une partie d’une démonstration d’optimisme ouvertement romantique enveloppée dans une lettre d’amour à Broadway, et une partie d’un geste doux-amer d’empathie envers quiconque a grandi comme un inadapté d’une petite ville. Oh, et c’est aussi une comédie musicale dans le sens classique du chant / danse / blagues.

Je n’ai pas été convaincu par ce concept quand Le bal a fait ses débuts sur scène, car cela semblait trop facile, dépassé et peut-être même exploiteur. Et j’avais des doutes quant à savoir si Murphy serait en mesure de mieux fusionner l’exploration de la série identité queer avec sa fantaisie exagérée de Broadway. Mais bien que le film n’ait apporté que très peu de changements à la version scénique, le traitement sur petit écran fonctionne très bien: les blagues débarquent, le casting est superbe, la partition est toujours charmante et les fans de la série n’auront pas grand chose à redire. .

La fureur d’une petite ville contre les droits des homosexuels devient une dramatique d’erreurs lorsque les stars de Broadway arrivent



Netflix Oh mon dieu, c’est Meryl.



Notre histoire s’ouvre au milieu d’une double crise. À James Madison High, la PTA locale, dirigée par une maman en colère (Kerry Washington), vient de voter pour annuler le bal de promo du printemps suite à la demande d’une étudiante d’assister au bal avec sa petite amie. Le directeur (Keegan-Michael Key) promet de saisir les tribunaux de la décision de la PTA, au grand dam de l’étudiante elle-même, Emma (la nouvelle venue Jo Ellen Pellman, choisie après une recherche de talents très médiatisée dans tout le pays, comme vous l’attendiez de le créateur de Joie).

Pendant ce temps, à New York, une équipe de vétérans du théâtre égoïstes (Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman et Andrew Rannells) fait face à une crise – un flot de mauvaises critiques. Nouvellement opprimés, ils décident de se lancer dans une démonstration d’activisme social pour se faire remarquer par les critiques. Leur cause celèbre, choisie entièrement au hasard, est la quête d’Emma pour aller au bal avec une fille.

Les citadins se rendent rapidement dans l’Indiana et font irruption dans la situation à l’improviste, avec des messages de tolérance forts et voyants. «Il y aura des bannières! Et chorégraphie! » Barry de Corden, lui-même une greffe gay du Midwest, déclare. La diva de LuPone-ish Dee Dee Allen entonne: «J’ai lu les trois quarts d’un reportage et je savais que je devais venir», et tout l’enfer se déchaîne.

Au début, la troupe de théâtre ne fait qu’empirer les choses, et le film aime plonger dans certains des clichés les plus extravagants de la vie des petites villes, comme si nos héros interprètent une chanson malavisée sur la tolérance lors d’un rallye de monster truck. Mais la plus grande complication de toutes est une plus proche de la maison: la petite amie d’Emma, ​​Alyssa (Ariana DeBose), contrairement à Emma elle-même, est enfermée. En fait, elle est l’une des filles populaires – et la fille de la méchante maman PTA. (Avant la controverse, aller au bal ensemble était censé être le moment de sortie d’Alyssa.)

Et tandis que nos stars de Broadway vivent leurs propres moments de croissance et de changement alors qu’elles commencent à soutenir Emma pour de vrai, Alyssa doit décider si elle est vraiment prête à sortir et à risquer toute la force de l’ostracisme de sa ville. Cette tension culmine dans une punition moment de haine totale, lorsque la ville permet enfin à Emma de faire son bal – mais à un coût affreux.

Le bal est conscient de son propre fantasme d’évasion – mais ce n’est pas toujours une vente facile

Quand j’ai vu Le bal dans les avant-premières de 2018, je me sentais distinctement comme le seul buzzkill dans une foule autrement extatique. Il était clair que l’émission était déjà aimée par son public, qui embrassait pleinement son évasion libérale à la Sorkin et son approche délibérément campy de la guerre idéologique au cœur des États-Unis.

Mais pour moi, la vanité n’a pas tout à fait atterri. Les deux récits, l’un sur des vétérans du showbiz narcissiques mais bien intentionnés qui se glissent sur une mode de justice sociale et l’autre sur un sectarisme profondément enraciné dans les petites villes, ne sont pas totalement cohérents et il semble naïf plutôt que romantique de prétendre qu’ils le peuvent. C’était une version de la queer Americana qui se sentait téléportée à partir des années 90 sans beaucoup de mises à jour; enfer, l’histoire vraie déchirante qui Le bal est basé sur lui-même près de 10 ans.

De plus, en tant qu’enfant queer qui a vécu pendant de nombreuses années dans une ville de l’Indiana bien établie comme l’un des endroits les plus gay-friendly du pays, je me suis hérissé à Le balle traitement constant de l’état, et par procuration des «états de survol» en général, comme un monolithe générique. Bien que le spectacle entier soit une émission ironique de libéralisme blanc malavisé, il embrasse également ouvertement son propre fantasme libéral blanc de tolérance. Le point bas à cet égard survient lorsque l’un des New-Yorkais, Trent (Rannells, regardant pleinement le rôle d’un chef de groupe de jeunes d’église rejeté), convertit de manière transparente un groupe d’adolescents fanatiques crédules en acceptation et en amour, simplement en chantant une litanie de dictons bibliques hypocrites. C’est le genre d’argument que seuls les démocrates centristes qui tirent leurs arguments politiques L’aile ouest croire fonctionne réellement sur de vrais fidèles de la ceinture de la Bible; mais miraculeusement, dans Le bal, cela fonctionne plus vite que vous ne pouvez dire Lévitique.

Pourtant, c’est très clair le spectacle sait c’est un fantasme d’évasion – et c’est encore plus clair dans l’adaptation de Netflix, qui aiguise ses points satiriques tout au long et offre à Key une chanson petite mais sincère qui crie Le balla conscience de soi d’utiliser le théâtre comme une version idéalisée de la réalité. Cela aide pendant la fermeture pandémique de Broadway, Le balLa représentation de New York comme un haut lieu de la tolérance est autant un rêve d’évasion que tout le reste. Le film nous donne la permission de rêver en grand, d’un endroit lointain, très lointain – en l’occurrence incroyablement loin, même s’il ne s’agit que de Manhattan.

Murphy a toujours eu le flair de fusionner le camp et le pathétique, et c’est mis à profit ici. Le grand premier acte plus proche, «Ce soir m’appartient», est à la fois un numéro de danse d’ensemble enthousiasmant et un spectacle d’horreur, car il sert de grande révélation pour la punition d’Emma, ​​gracieuseté de l’ensemble des étudiants et de leurs parents. Ce moment, qui me paraissait trop brillant et fastueux sur scène pour exprimer pleinement l’impact émotionnel de la cruauté de la ville, joue mieux ici, réduit à la douleur sur le visage de Pellman.

D’autres moments du spectacle de Broadway jouent également mieux à l’écran, même s’ils perdent à l’inverse de l’échelle. Le plus notable d’entre eux est «The Lady’s Improving», le showstopper du deuxième acte que Meryl Streep livre sans beaucoup de piquant d’accompagnement juste en étant Meryl Streep. C’est le point culminant d’une partition qui gifle fréquemment, même si les paroles font beaucoup de mastication évidente.

J’avais, et j’ai encore, de sérieux scrupules quant à la décision de modéliser toute cette histoire sur un réel incident de bigoterie dans les petites villes, qui a conduit l’élève à remporter un procès contre le district scolaire – après avoir déménagé. Tout cela semble trop facile, plus facile que dans la vraie vie. Emma endure beaucoup de difficultés – comme beaucoup d’enfants queer, elle a été expulsée de sa maison après être sortie et la ville en fait le bouc émissaire de l’intolérance de la PTA. Mais la facilité aux yeux brillants et le courage courageux avec lesquels elle endure cela, même en forgeant un lien avec Barry sur leurs expériences partagées d’isolement, la font se sentir unidimensionnelle. L’insistance de l’histoire sur le fait qu’elle obtient de meilleurs sons de chaque refrain, mais les défis complexes auxquels sont confrontés les adolescents queer (et genderqueer totalement absents) modernes se sentent largement mis de côté.

Encore, Le bal n’était clairement pas destiné à être un traité approfondi sur son sujet; ses une comédie musicale, après tout. Au lieu de cela, il se présente comme une célébration de l’optimisme et de l’humanité qui prospèrent encore dans ces petites villes – même si nous suggérons que ceux d’entre nous qui peuvent le faire devraient trouver un moyen de mieux déménager. Mais si cela semble blasé, Le bal a toujours toute la magie effrontée du chant et de la danse dans le contexte des points chauds locaux. Si un terrain d’entente peut être trouvé à travers des pauses de danse exagérées dans un Cinnabon ou une chanson tranquille chez Applebee’s local, suggère le film, peut-être peut-il être trouvé n’importe où.

Nous pourrions l’appeler le Libre de toute attache philosophie de la politique américaine. C’est une forme de résistance inégale et intenable, mais c’est indéniablement amusant.

Le bal est en streaming sur Netflix.