La nouvelle comédie de Trailer Park Boys reprise par Blue Fox Entertainment

Blue Fox Entertainment et Blue Fox Canada ont acquis les droits numériques et cinématographiques nord-américains de la comédie « Debout sur les épaules des chatons : les bulles et l’histoire des Shitrockers ».

Mettant en vedette Mike Smith dans le rôle de Bubbles, Robb Wells dans le rôle de Ricky, John Paul Tremblay dans le rôle de Julian et Patrick Roach dans le rôle de Randy, le film est un spin-off de la populaire émission canadienne de longue date « Trailer Park Boys », qui compte 16 saisons disponibles en streaming sur Netflix. Blue Fox prévoit de sortir le film dans les cinémas du pays, même si les dates n’ont pas encore été annoncées.

L’acteur de « Bad Santa » Billy Bob Thornton est co-star dans le film, avec des apparitions spéciales du guitariste des Rolling Stones Ronnie Wood, de la co-star de « Sherlock » Martin Freeman et de l’ancien de « The Umbrella Academy » Robert Sheehan.

« Debout sur les épaules des chatons : l’histoire des bulles et des shitrockers » a été écrit par Smith et réalisé par Charlie Lightening, également connu pour « Liam Gallagher : tel qu’il était ». Les producteurs incluent Smith, Wells, Tremblay, Lewin Webb, Jamie Brown et Gary Howsam. Le film a été réalisé dans le cadre d’un traité de coproduction Canada-Royaume-Uni.

Le film suit Bubbles et son groupe, The Shitrockers, alors qu’ils se lancent dans une tournée rock européenne et obtiennent une première place pour Billy Bob Thornton et les Boxmasters. Cependant, après avoir voyagé de la Nouvelle-Écosse à Prague, ils sont expulsés de la tournée et doivent recourir à la rue pour survivre et trouver le chemin du retour. Ricky et Julian doivent trouver comment réaliser à nouveau leurs rêves – si cela est encore possible.

Smith est actuellement à la tête du groupe Bubbles and the Shitrockers, qui sortira un album de 14 titres sur Spotify et Apple Music, ainsi qu’une véritable tournée aux États-Unis et en Europe, qui comprend des performances avec Billy Bob Thornton et les Boxmasters.

L’acquisition a été négociée par Ian Goggins, Dave Hudakoc et Lisa Gutberlet au nom de Blue Fox Entertainment et Blue Fox Entertainment Canada, Gary Howsam négociant au nom des cinéastes.