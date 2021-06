La nouvelle coalition frêle d’Israël obtient un premier test rapide

La marche prévue a posé un dilemme fâcheux à la coalition à peine 12 heures après avoir succédé à l’administration de Benjamin Netanyahu, le plus ancien dirigeant d’Israël. Le gouvernement pourrait soit annuler ou dévier la marche, et risquer la colère de ses membres de droite, qui considéreraient qu’une capitulation devant les terroristes – ou s’en tenir au plan, mettant en colère ses factions de gauche et islamistes, tout en faisant planer le spectre de l’un ou l’autre reprise des tirs de roquettes ou affrontements entre Palestiniens et manifestants juifs.

La marche est une version reprogrammée d’une procession initialement prévue pour le mois dernier et qui figurait parmi les raisons invoquées par le groupe pour avoir tiré des roquettes en direction de Jérusalem le 10 mai, déclenchant une guerre aérienne de 11 jours entre le Hamas et Israël.

Pour éviter des divisions inutiles, les dirigeants de la coalition — Naftali Bennett, le nouveau Premier ministre d’extrême droite, et Yair Lapid, son adjoint centriste — se sont engagés à se concentrer sur la reconstruction de l’économie et l’amélioration des infrastructures, et à éviter les questions de division comme la crise israélienne. -Conflit palestinien. M. Bennett est un ancien dirigeant des colons qui s’oppose à la souveraineté palestinienne et soutient l’expansion des colonies en Cisjordanie occupée. Les membres de son nouveau gouvernement improbable, cependant, cherchent à mettre fin à l’occupation israélienne et soutiennent un État palestinien.

Le dilemme auquel le gouvernement Bennett a été confronté lundi matin a montré à quel point ces différences irréconciliables seront difficiles à ignorer, même avec les meilleures intentions. Plus tard ce mois-ci, de nouvelles tensions sont attendues concernant les décisions en suspens concernant la fermeture d’une nouvelle colonie non autorisée en Cisjordanie et le rétablissement de l’aide financière qatarie à Gaza, un processus suspendu pendant le récent conflit.