La nouvelle charte de l’Atlantique de Biden et Johnson doit maintenant conduire le monde libre à tenir tête à la Chine

LES MEMBRES du G7 sont les nations leaders du monde libre et leur rencontre ce week-end doit être plus que rétrograde.

Devant eux se trouvent les énormes problèmes du retour à la croissance de nos économies et de la lutte contre la pandémie.

La Chine dépensera jusqu’à huit mille milliards de dollars en prêts au monde en développement – éclipsant les offres de l’Occident – cet argent n’est pas un cadeau, ceux qui sont endettés envers la Chine doivent les soutenir contre l’Occident Crédit : Alamy

Pourtant, malgré l’énorme importance de ces questions, le président Biden a raison de souligner à quel point l’ombre croissante de la Chine plane sur tout ce qu’elle fait.

C’est pourquoi la déclaration de Boris Johnson selon laquelle nous n’avons pas oublié le monde en développement et l’engagement de partager un milliard de doses de vaccins avec les pays les plus pauvres est la bienvenue. Il en va de même de l’appel de M. Biden à une initiative du G7 pour aider à accroître le soutien financier aux pays en développement pour contrer le projet chinois « la Ceinture et la Route ».

Régime violent

La Chine dépensera jusqu’à huit mille milliards de dollars en prêts au monde en développement – ​​éclipsant les offres de l’Occident.

Cet argent n’est pas un cadeau, car ceux qui sont endettés envers la Chine doivent les soutenir contre l’Occident. Cela fait partie de la guerre idéologique de la Chine contre le monde libre – une guerre qu’elle croit gagner.

Le président Biden a raison de souligner à quel point l’ombre grandissante de la Chine plane sur tout ce que font les dirigeants du G7 Crédit : Andrew Parsons / No10 Downing St

Le projet chinois « la Ceinture et la Route » s’étend maintenant à travers l’Asie, l’Afrique et l’Amérique latine, jusqu’aux Caraïbes – jusque dans l’arrière-cour des États-Unis. Pire, même les pays d’Europe de l’Est et du Sud — membres de l’Otan — s’y rattachent désormais.

La portée de la Chine rouge ne s’arrête pas là. Il domine désormais l’approvisionnement et la production des terres rares du monde et la plupart des capacités de production. C’est le pétrole du 21e siècle et nous ne pouvons tout simplement pas vivre sans eux. Ils sont vitaux pour tout, de l’utilisation des batteries pour les voitures, dans les téléphones portables et les ordinateurs, aux téléviseurs, à l’éclairage et à la fibre optique.

La Chine sera la plus grande économie du monde d’ici 2028 avec la plus grande armée au cours des deux prochaines décennies.

Les dirigeants du monde libre ont dormi sur le guet. Pays après pays, ils sont devenus dépendants de la Chine pour les investissements, l’énergie nucléaire et les infrastructures de télécommunications.

La déclaration de Boris Johnson selon laquelle nous n’avons pas oublié le monde en développement et l’engagement de partager un milliard de doses de vaccins avec les pays les plus pauvres sont les bienvenus Crédit : AP

Pourtant, ce gouvernement chinois est un régime brutal, dictatorial et violent. Il torture et force sa population ouïghoure au travail d’esclave et ils pratiquent la même brutalité sur les Tibétains, les chrétiens et d’autres sectes religieuses.

Ses dirigeants emprisonnent les militants pour la démocratie à Hong Kong et menacent Taïwan d’invasion. Ils se sont emparés des mers de Chine méridionale et ont tué des soldats indiens à leur frontière.

Avec la Corée du Sud, l’Afrique du Sud, l’Australie et l’Inde participant au sommet hier, les dirigeants du G7 ne peuvent pas continuer à nourrir cet État chinois avec des investissements et du commerce et simplement se tordre les mains contre son comportement terrible. Cette approche faible contribue à la domination croissante de la Chine.

Le gouvernement chinois est brutal, dictatorial et violent – torturant et forçant sa population ouïghoure au travail d’esclave et ils pratiquent la même brutalité sur les Tibétains, les chrétiens et d’autres sectes religieuses Crédit : Reuters

La nouvelle charte de l’Atlantique de Biden et Johnson doit maintenant conduire le monde libre à tenir tête à la Chine. Le souvenir de ce qui s’est passé dans les années 30 doit nous avertir et nous guider.

Le bien le plus précieux que nous possédons est notre liberté et pour trop de personnes, elle est déjà perdue.

Le G7 doit se rappeler que la liberté n’existe que si nous sommes prêts à la défendre.