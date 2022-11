La nouvelle chapelle du cimetière rend hommage aux victimes de l’attaque contre la synagogue

SHALER, Pa. (AP) – Jusqu’à récemment, c’était un garage avec un sol en terre battue. Mais ce qui avait été une dépendance du cimetière de la New Light Congregation a été transformé en une chapelle avec des vitraux et d’autres souvenirs honorant les victimes du massacre de la synagogue de Pittsburgh en 2018.

Lors d’une cérémonie privée le week-end dernier, la congrégation a dédié la chapelle et honoré les 11 personnes tuées dans le massacre, avec un hommage particulier à trois de ses propres membres qui avaient servi de “cœur religieux” de New Light, co-président de la congrégation Stephen dit Cohen.

New Light était l’une des trois congrégations ciblées sur le bâtiment de la synagogue Tree of Life le sabbat matin du 27 octobre 2018, par un homme armé qui, selon les autorités, a craché de la haine antisémite en ligne et sur les lieux.

La chapelle et le cimetière de New Light sont situés dans cette petite banlieue à plusieurs kilomètres au nord du quartier Squirrel Hill de Pittsburgh, où la congrégation vénère depuis des décennies. La congrégation a ouvert la chapelle à un aperçu médiatique mercredi.

La chapelle New Light Memorial comprend une exposition d’objets religieux ayant appartenu aux trois martyrs – un shofar utilisé par Richard Gottfried pour les services du jour saint, un livre de prières de voyage utilisé par Melvin Wax et un guide d’étude biblique utilisé par Daniel Stein.

Les trois “étaient nos leaders pour l’aspect le plus important de la vie de la congrégation”, a déclaré Cohen.

La chapelle comprend des expositions sur la fondation de New Light par des immigrants roumains fuyant la persécution antisémite du XIXe siècle. Et il comprend un vitrail qui a trois étoiles honorant Gottfried, Stein et Wax et qui représente une scène du passage de la Torah qui aurait été lue le matin de l’attaque.

Une fenêtre adjacente comprend huit autres étoiles honorant les victimes des congrégations Tree of Life et Dor Hadash, qui se réunissaient également dans le bâtiment au moment de l’attaque antisémite la plus meurtrière de l’histoire des États-Unis.

“C’est très significatif”, a déclaré Carol Black, une survivante de l’attaque et sœur de Gottfried. “C’est un merveilleux hommage aux trois personnes que nous avons perdues.”

La chapelle donne également à la congrégation un sanctuaire qui lui est propre. Il avait vendu son propre bâtiment en 2017 dans le cadre d’une réduction des effectifs et s’est depuis réuni dans un espace loué, d’abord à Tree of Life et maintenant dans une autre synagogue voisine à Squirrel Hill, où vivent de nombreux fidèles. Mais la chapelle du cimetière sera disponible pour les funérailles, les événements spéciaux et tous ceux qui souhaitent voir les expositions commémoratives et historiques.

“C’est merveilleux que nous ayons quelque chose qui nous appartient”, a déclaré Black.

Les trois victimes sont enterrées dans le cimetière, où une plaque commémorative les honorant en tant que “saints martyrs” a été consacrée en 2020.

“Le véritable héritage durable de Rich, Dan, Mel et les huit membres des deux autres congrégations n’est pas seulement des mémoriaux physiques tels que ce bâtiment, mais d’accepter que nous avons l’obligation d’enseigner aux générations futures les racines de l’antisémitisme en Amérique. », a déclaré Cohen lors de la dédicace. “Ce n’est qu’en comprenant le passé que nous pouvons changer l’avenir.”

Le suspect dans la fusillade fait face à une date de procès en avril.

Peter Smith, l’Associated Press