La nouvelle chanson thème de Doctor Who fera ses débuts sur la radio BBC en octobre

Une nouvelle ère de Docteur Who signifie une nouvelle version du 60La chanson thème légendaire de la série vieille de plus d’un an, et avant que les fans ne l’entendent à travers le trio de spéciaux anniversaire dont la diffusion est prévue en novembre, ils pourront en faire l’expérience avec style… s’ils allument leur radio, bien sûr.

Horaires des radios rapporte que le compositeur de retour Murray Gold’s nouvelle composition du Docteur Who le thème sera diffusé dans le cadre d’une émission enregistrée du récent Doctor Who @60 : une célébration musicale à la mi-octobre au Royaume-Uni, sur BBC Radio 2. Enregistrée lors d’un événement à Cardiff cette semaine, la célébration symphonique présente les contributions des trois principaux showrunners de l’ère moderne – le showrunner de retour Russell T. Davies, Steven Moffatet Chris Chibnall-ainsi que de la musique de toute la série.

Cela inclut non seulement son passé, mais aussil’avenir. UNOn s’attend également à ce que l’on entende pour la première fois lors de l’émission les deux thèmes musicaux créés pour le 15e Docteur de Ncuti Gatwa et son nouveau compagnon Ruby Sunday, ce dernier étant intitulé « La vie du dimanche ».

Doctor Who @60 : une célébration musicale sera diffusé au Royaume-Uni sur BBC Radio 2 et via l’application BBC Sounds le dimanche 15 octobre, avec une diffusion filmée prévue sur BBC iPlayer à une date ultérieure. Espérons que les fans en dehors du Royaume-Uni auront la chance d’avoir un petit aperçu sonore de Docteur Whol’avenir par d’autres moyens également.

