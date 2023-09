La nouvelle chanson MercyMe établit un record de musique chrétienne avec un autre sommet du classement Billboard

Une autre chanson du groupe chrétien primé MercyMe s’est une fois de plus hissée au sommet des charts de musique chrétienne. Cette fois pour un record de 19e apparition numéro un.

Panneau d’affichage rapporte « MercyMe étend ses records pour le plus grand nombre de numéros 1 dans les charts Christian Airplay et Christian AC Airplay de Billboard, alors que To Not Worship You monte au sommet des deux décomptes datés du 16 septembre. »

« La chanson fait suite à ‘Then Christ Came’ de MercyMe, qui en février était également en tête des deux listes », a indiqué le média musical. « Le groupe, formé en 1994, a remporté son premier Christian Airplay et Christian AC Airplay n°1 en 2003 lorsque ‘Word of God Speak’ a dominé pendant 23 et 21 semaines, respectivement. »

Le groupe, formé à Edmond, Oklahoma, a vu 18 de ses autres chansons atteindre également la première place des charts et conserve le titre de « le plus numéro 1 ». For KING & COUNTRY est deuxième avec 13 chansons n°1.

Les cinq membres du groupe – Nathan Cochran, Barry Graul, Bart Millard, Mike Scheuchzer et Robby Shaffer – ont collaboré pour écrire To Not Worship You. Brown Bannister, Jordan Mohilowski et Tedd Tjornhom ont également contribué, selon Dirigeants d’Église.

Lors d’un entretien avec Guide du film en juillet, Millard a parlé de l’inspiration du groupe pour la chanson.

« Tout s’est produit lorsque nous avons entendu des amis à nous et des gens traverser tout ce processus de ‘déconstruction de leur foi’ et cela nous a fait parler », a-t-il déclaré.

« Je pense qu’avec cette chanson, je réalise mieux ce que signifie être immobile et savoir qu’Il est Dieu. Souvent, lorsque nous avons des doutes ou que nous remettons des choses en question, je pense qu’en fin de compte, c’est parce que nous ne nous arrêtons pas et ne nous souvenons pas de qui est Dieu. c’est vraiment le cas », a déclaré le chanteur au Association de musique gospel. « Lorsque vous prenez le temps de vous rappeler qui est Dieu, il est alors facile de demander : ‘Qui sommes-nous pour ne pas l’adorer ?' »

C’est l’une des 10 chansons du dernier album du groupe. Toujours seulement Jésuss.

MercyMe a posté un « Merci » à ses fans sur Instagram.

« Je ne peux pas vous dire à quel point nous sommes reconnaissants ! Nous avons fondé le groupe en 1994. Le fait que les gens aiment encore écouter notre musique est vraiment époustouflant et quelque chose que nous ne prendrons jamais pour acquis ! Merci, merci, merci ! » Millard a écrit.

MercyMe continue tournée dans plusieurs États d’ici le 19 novembre.

Regardez la vidéo officielle des paroles de « To Not Worship You » de MercyMe ci-dessous :