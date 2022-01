La nouvelle chanson en anglais de Beijing 2022 pour les JO divise les opinions

Une nouvelle chanson en anglais publiée par les médias d’État chinois pour les Jeux olympiques d’hiver de Pékin a divisé les opinions, gagnant des éloges sur les réseaux sociaux chinois, mais critiquée par les critiques étrangers comme « grincheuse » et déconnectée de la réalité.

Le clip « Join Us in Winter » a été publié cette semaine sur la plate-forme chinoise de type Twitter Weibo par l’agence de presse d’État Xinhua et a également été publié sur Twitter par d’autres médias soutenus par l’État tels que le Global Times.

Les Jeux de Pékin se dérouleront du 4 au 20 février.

Mettant en vedette l’acteur et chanteur chinois de 24 ans Zeng Shunxi, le journaliste de Xinhua Lu Binqi et le groupe de rap patriotique CDRev, connu pour ses airs ciblant les ennemis présumés du gouvernement chinois, la joyeuse ballade exhorte les auditeurs à assister aux jeux et dit si les athlètes « gagnent ». ou perdre, nous vous encourageons ».

Cela a généré un grand succès sur le chinois Weibo, en particulier par les fans de Zeng, qui compte plus de 20 millions de followers sur Weibo.

Mais sur Twitter, qui est interdit en Chine, d’autres ont qualifié les paroles de « grinçantes », affirmant que le titre était mal aligné avec les strictes restrictions de voyage en Chine et pour les Jeux. Il y a une quarantaine obligatoire pour la plupart des visiteurs du pays et les billets ne seront pas vendus localement.

Les Jeux se dérouleront dans une « bulle » qui sépare strictement les athlètes et les autres membres du personnel des Jeux du public.

« » Venez nous rejoindre « … mais ils n’ont pas accepté de vols commerciaux directs, il y a trois semaines de quarantaine imposée par l’État à l’arrivée et les billets ne sont de toute façon pas en vente au public. Mon conseil informel aux sports d’hiver (britanniques) fans : restez sur votre canapé », a tweeté Christina Scott, chef de mission adjointe à l’ambassade britannique à Pékin.

Xinhua n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Des célébrités chinoises, des médias d’État, d’anciens olympiens et un grand nombre d’étrangers ont diffusé plus d’une douzaine de vidéoclips faisant la promotion des Jeux olympiques d’hiver, qui font face à un boycott diplomatique des États-Unis et d’autres gouvernements à cause du traitement réservé par Pékin aux Ouïghours et à d’autres minorités musulmanes. groupes.

D’autres collaborations entre les pop stars chinoises et les médias d’État sont prévues à l’approche des jeux.