La nouvelle chanson d’Eric Church, « Darkest Hour », vous époustouflera : écoutez

Eric Church travaille officiellement sur de la nouvelle musique. Vendredi à minuit, il a sorti par surprise le premier avant-goût de « Darkest Hour », un gage majestueux de dévouement pour aider les êtres chers dans le besoin. Dans ce cas, le natif de Caroline du Nord veut dire cela littéralement. Selon un communiqué, Church a cédé toutes les redevances de la chanson, à perpétuité, à son État d’origine à la lumière des inondations meurtrières et dévastatrices dans l’ouest de la Caroline du Nord.

« Je suis en studio depuis un moment, j’essaie différentes choses et j’explore la créativité. J’avais cette chanson que j’avais écrite, et la phrase qui m’a frappé à la lumière de la récente dévastation était « Je viendrai en courant », parce qu’il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont dans leur heure la plus sombre et ils il faut que les gens courent », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Nous allions attendre l’année prochaine pour sortir de la musique, mais cela ne nous semblait pas juste d’attendre avec cette chanson. Parfois, vous donnez aux chansons leur moment et parfois elles trouvent leur propre moment.

En tant que morceau de musique, « Darkest Hour » annonce une nouvelle ère pour Church. Il comprend des cordes, une chorale et une production du collaborateur de longue date Jay Joyce qui époustouflera les auditeurs. La chanson évoque les Beatles, les Rolling Stones, le Band, et les compositions symphoniques de Queen ou, plus récemment, des Verve. C’est un opéra rock des années 70, mâtiné de paysages montagneux bruts de Church, le tout construit sur le squelette de son célèbre set en tête d’affiche de Stagecoach.

Plus particulièrement, il présente le chant d’église en fausset qu’il a déployé de manière mémorable sur « Chattanooga Lucy », de 2015. M. Incompris. « Bébé, n’abandonne pas », chante-t-il dans « Darkest Hour », son premier album solo depuis 2021. Coeur et âme« Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir/Pour prendre ne serait-ce qu’une minute de ton heure la plus sombre. »

« ‘Darkest Hour’ est une chanson dédiée aux héros méconnus, aux gens qui se présentent lorsque le monde s’effondre. Ceci est destiné aux personnes qui se présentent dans les moments les plus difficiles, offrant un coup de main lorsque cela est le plus nécessaire et se tenant debout lorsque les autres ne le peuvent pas. Même dans vos heures les plus sombres, ils accourent. Lorsque la nuit est la plus noire, c’est pour ceux qui détiennent la lumière, guident les perdus et nous aident à nous en sortir », a déclaré Church.

« Le message de la chanson, en particulier à cette époque, concerne l’ouragan Hélène et les personnes qui ont besoin d’aide, mais dans une perspective plus large, il s’agit de tous les moments difficiles que nous traversons dans notre vie, et que nous aurons tous », a-t-il poursuivi. « Et il est toujours important de savoir que dans vos heures les plus sombres, il y a des gens qui accourent, il y a des gens qui vous aident. »