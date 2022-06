La nouvelle chanson de Taylor Swift ‘Carolina’ basée sur le roman de Delia Owens ‘Where the Crawdads Sing’

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Taylor Swift a réservé une douce surprise à ses fans jeudi.

Swift, 32 ans, a sorti sa nouvelle chanson, “Carolina”, qui est basée sur le roman de Delia Owens “Where the Crawdads Sing”.

Le roman primé a été transformé en un film, qui sortira le 15 juillet. “Carolina” sera présenté dans le film et cette sortie marque le premier single de Swift depuis son album de 2020 “Evermore”.

“Il y a environ un an et demi, j’ai écrit une chanson sur une histoire incroyable, l’histoire d’une fille qui a toujours vécu à l’extérieur, regardant à l’intérieur”, a expliqué Swift sur Instagram. “Au sens figuré et littéralement.”

TAYLOR SWIFT RÉÉDUIT ‘THIS LOVE’ 8 ANS PLUS TARD

Elle a poursuivi: “La juxtaposition de sa solitude et de son indépendance. Son désir et son immobilité. Sa curiosité et sa peur, toutes emmêlées. Sa douceur persistante… et la trahison du monde à son égard. J’ai écrit celle-ci seule au milieu de la nuit et alors @aarondessner et j’ai méticuleusement travaillé sur un son qui, selon nous, serait authentique au moment où cette histoire se déroule.

“J’ai fait le vœu qu’un jour vous l’entendiez. ‘Carolina’ est sorti maintenant”, a-t-elle conclu.

Swift partage sur ses plateformes de médias sociaux son intérêt pour “Where the Crawdads Sing” depuis plusieurs mois.

LE DISCOURS DE COMMENCEMENT DE NYU DE TAYLOR SWIFT TOUCHE LA CULTURE D’ANNULATION

En mars, elle a écrit : “Where The Crawdads Sing est un livre dans lequel je me suis complètement perdue quand je l’ai lu il y a des années. Dès que j’ai entendu dire qu’il y avait un film en préparation avec l’incroyable Daisy Edgar-Jones et produit par la brillante Reese Witherspoon, je savais que je voulais en faire partie du côté musical.”

Le musicien a partagé le sentiment au moment où le film a sorti sa bande-annonce officielle.

La semaine dernière, Swift s’est arrêté le 21e Festival de Tribeca où elle a discuté de la transition vers le fauteuil du réalisateur, des nuances de la narration visuelle et de la possibilité de futurs projets de films avec Mike Mills, scénariste et réalisateur de “C’mon, C’mon” et “20th Century Women”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Elle a ensuite surpris les fans avec des invités spéciaux et une performance acoustique.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“J’ai toujours pensé que c’était quelque chose que d’autres faisaient”, a déclaré Swift à propos de la réalisation. Être sur des plateaux et faire des vidéoclips, “les listes de choses que j’absorbais sont devenues si longues qu’à la fin, j’ai pensé que je voulais vraiment faire ça.”

Swift a écrit et interprété “Carolina” dans “Where the Crawdads Sing” qui sortira le 15 juillet.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.