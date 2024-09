La nouvelle chanson de Kendrick s’attaque aux influenceurs du hip-hop

Photo : WWD via Getty Images

Après le Pizzagate, tout est Pizzagate ; après-En sérietout le monde se prend pour un joyau d’investigation non coupé. Trop d’influenceurs et de personnalités médiatiques se laissent aller à cette (non)réalité, en racontant des histoires en cours juste assez pour profiter d’un rôle de soutien continu. Après que la nouvelle de la nomination de Kendrick Lamar pour se produire lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl à la Nouvelle-Orléans l’année prochaine ait suscité des questions sur les raisons pour lesquelles la légende locale Lil Wayne n’a pas reçu cet honneur, Akademiks a accusé Jay-Z (dont Roc Nation produit l’événement) d’avoir commis une erreur. vendetta contre les rappeurs du Sud, tandis que Nouveau Rory et MAL dénoncé « Les échecs se jouent dans les coulisses. La semaine d’agitation contre l’information a ensuite donné lieu à des mots grossiers contre Hov de la part de Nicki Minaj et Boosie Badazz, ainsi qu’à un appel du vétéran du rap de Louisiane Jay Electronica pour que tout le monde s’unisse dans le conflit final opposant « Le Fils de l’Homme à la Synagogue de Satan ». Le fait que les villes qui accueillent le Super Bowl aient le dernier mot sur le talent – ​​et que l’histoire des invités musicaux qui y participent soit fortement en défaveur des locaux – fait probablement de ladite ville natale la coupable de la mise à l’écart présumée de Wayne. Mais le contexte passe au second plan par rapport à l’animosité lorsqu’il y a plus d’incitation à peindre un récit de conflit secret qu’à pinailler et à vérifier les faits.

Nichée dans les fantasmes de violence qui émaillent le loosie sans titre que Kendrick Lamar a posté sur Instagram pendant les VMA hier soir, se trouve l’idée que la culture hip-hop est un champ fertile qui exige un entretien rigoureux. En cinq minutes d’invectives vengeresses contre les arnaqueurs, les observateurs de poche et les marchands de désinformation, le rappeur parle du blocage karmique qu’il ressent en regardant des comportements douteux proliférer dans un domaine qui abrite également des auteurs en quête d’équité et de connaissance. C’est un pivot qui s’éloigne des études de personnages guidées au laser de ses morceaux de diss du printemps. Il s’agit d’un voyage à travers un monde créé par le remplacement continu d’une couverture culturelle méthodique en faveur des mêmes cris qui se produisent dans les panels des chaînes d’information en continu. La phrase sur le fait de « déclencher des guerres de quartier » résonne avec une vieille idée plainte à propos de la couverture négligente de la violence dans les centres-villes, qui a donné à Akademiks ses débuts dans les années 2010, mais qui parle du paysage actuel des voyeurs obsédés par le crime et de leurs admirateurs qui grattent le vide laissé après la fin de BET Gangster américain et la chaîne History Channel Gangland à la fin des années 2000.

En rimant sur un ton discret et dégoûté sur une boucle d’échantillons légèrement embellie, Kendrick s’en prend à une foule de personnages peu recommandables : « les rappeurs qui rapportent les mensonges », « le nègre tape-à-l’œil qui prend de mauvaises décisions en utilisant l’argent comme épine dorsale », « la personnalité de la radio qui fait de la propagande pour un salaire », « les dégénérés évidents qui ne parviennent pas à reconnaître l’espoir que nous essayons de répandre ». Il invite à récolter le désordre qu’ils ont semé, citant les rappeurs chrétiens Lecrae et Dee-1, des critiques virulents du sexe et de la violence dans le rap grand public dont il ne parvient pas à rassembler l’assurance pour prier sur la chute des gens. Comme les premiers morceaux diss – ainsi que les morceaux plus grincheux de M. Morale et les grands pas — Celui-ci rejette le manteau du guerrier vertueux. Dot se cache quelque part au sud du ciel, aspirant alternativement à la vengeance et à la paix.

En nous éloignant du rap mainstream, qui est à la fois un puissant moteur commercial et un bastion des pulsions hédonistes des hommes riches, nous avons toujours besoin de têtes plus calmes, déterminées à se démarquer du spectacle quotidien de postures et de bruits de sabre, au lieu de se poster au milieu du désordre, en faisant ressortir davantage de négativité purulente. Dans son mépris pour le paysage du hip-hop Hannitys, assoiffé de controverse, le premier album de Kendrick Lamar depuis « Not Like Us » nous dit qu’il continuera à lancer des balles courbes anti-pop aux auditeurs qui aimeraient qu’il arrête de se tortiller et redouble d’efforts pour un son plus commercial – qu’il se fiche qu’une nouvelle chanson soit plus un débat de baseball interne agité sur l’agrégation d’informations qu’une tentative de faire un disque à succès.

Mais le plus important, c’est que la soif de sang suscitée par l’année de Katt Williams, qui a débouché sur des hostilités de longue date, ne semble pas prête à se dissiper de sitôt. Il y a un risque de transformer Kendrick et Drake en une saga Nas et Jay-Z où il faudrait des années pour que les gens arrêtent de les opposer l’un à l’autre à chaque tournant possible. La seule saison d’hostilité ouverte ne cesse jamais d’être un robinet fiable pour la douce sève d’un engagement Internet sans effort. Il est difficile de concilier la réponse accueillante au spot de deux minutes de Kendrick lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2022 (pendant le showcase de Dr. Dre qui a suscité des éloges élogieux de la part des têtes pensantes du hip-hop) avec le prétexte selon lequel il est soudainement louche que le même artiste livre un set plus étoffé lors du même événement, sachant que ce qui a changé cette perspective est que certains gars voient toute expression d’enthousiasme à propos d’un spectacle de Kendrick comme un affront tacite à OVO/Young Money. C’est une vision quelque peu absurde de la guerre des mots qui a vu le rappeur californien et aficionado connu de Wayne s’offusquer d’une histoire que Wayne a publiée dans son journal de Rikers Island, à propos de Drake couchant avec sa petite amie. Imaginez que les gens dont le travail consiste à guider un public à travers les actualités hebdomadaires sur le rap soient stressés par le fait que Wayne s’en sorte plutôt bien dans « Not Like Us » – et que nous n’ayons aucune idée de ce qu’il pense de ces plaisanteries en ce moment – ​​au lieu de présenter les artistes comme des ennemis commerciaux. Imaginez que les gens qui affichent leur accès aux stars l’utilisent en fait pour clarifier un malentendu.