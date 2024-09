La nouvelle chanson de Kendrick Lamar a complètement étouffé Internet

Personne ne sait comment faire craquer Internet comme Kendrick Lamar. Le rappeur était historiquement assez normal en matière de sorties d’albums. 2024 a cependant fait ressortir une autre facette de lui. Lamar a été en mode furtif, apparaissant pour sortir une chanson dévastatrice puis se retirant. C’est un plan de jeu qui l’a aidé à remporter une victoire dans la bataille contre Drake. La bataille semble terminée, mais Kendrick Lamar a décidé de garder le plan de jeu intact. Le rappeur a sorti une chanson sur Instagram mercredi soir, et Internet s’est immédiatement effondré.

On pourrait dire que la nouvelle chanson est la sortie la plus cryptique de la carrière de Lamar jusqu’à présent. Au moins, les insultes contre Drake avaient un titre approprié. La nouvelle n’a toujours pas de titre et n’est disponible en streaming que sur Instagram. Les fans ont tenté frénétiquement de parcourir toutes les nouvelles mesures et de déterminer à qui elles sont destinées. Kendrick Lamar est devenu l’équivalent hip-hop de Taylor Swift, dans le sens où chaque chose qu’il dit est disséquée et louée pour quatre significations. Cela dit, la chanson est excellente et les fans du monde entier semblent être d’accord.

Kendrick Lamar a laissé ses fans bouche bée avec sa dernière chanson

L’ambiance effrayante de la chanson a amené les utilisateurs de Twitter à comparer Kendrick Lamar à Omar de Le fil. Un utilisateur a même inclus un clip du gangster fictif se promenant avec un fan, et a écrit : « C’est ce qu’on ressent quand Kendrick Lamar lâche quelque chose en ce moment. » D’autres ont eu du mal à trouver une comparaison, et se sont simplement émerveillés devant la planification du rappeur. « Kendrick Lamar est peut-être le crétin le plus calculé et le plus guerrier que nous ayons jamais vu dans le rap », a tweeté un autre utilisateur.