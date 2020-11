La nouvelle chanson de Jennifer Lopez “In the Morning” pourrait être sa plus sexy à ce jour

Dans le discours de remise des prix de Lopez, le Hustlers star a réfléchi sur les hauts et les bas de l’année. “Oh, mon dieu homme 2020, 2020 n’était pas une blague, non?” dit-elle. “Je veux dire, avant 2020, nous étions obsédés par le fait de remporter ce prix, d’être nominés pour ce prix, nous avons été surpris de savoir qui a vendu le plus de disques ou qui a eu la plus grande ouverture au box-office ou des choses folles … Cette année a été le grand niveleur. . Cela nous a montré ce qui comptait, ce qui ne comptait pas et pour moi, cela a renforcé ce qui compte le plus: les gens. “

“S’entraider, s’aimer, être gentils les uns envers les autres. Et l’importance de cette connexion, de cette touche humaine et je me rends compte que c’est ce à quoi je m’efforce dans tout ce que je fais, toucher les gens, toucher les gens. Je crois que c’est ce que je fais nous voulons tous, partager nos expériences, savoir que nous ne sommes pas seuls », a poursuivi le joueur de 51 ans. “Votre croyance et votre foi en moi me motivent à continuer et parfois quand je suis fatigué ou battu comme beaucoup d’entre nous l’ont été cette année, c’est ma famille, mes amis, mes bébés et mes fans, vous les gars, qui m’ont soulevé alors que je ne pouvais pas me soulever. “

En l’honneur de la nouvelle chanson de Lopez, revenons sur son parcours de l’année dernière, du Super Bowl 2020 à devenir l’icône du peuple.