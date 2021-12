La nouvelle chanson de Grimes est-elle un morceau de Diss sur Elon Musk ?

La chanteuse pop et productrice de musique canadienne Grimes a sorti une nouvelle chanson, Player of Games, qui semble faire de l’ombre à son ex-partenaire, le PDG de Tesla et fondateur de SpaceX, Elon Musk. Le chanteur de 33 ans, qui s’est récemment séparé du milliardaire, chante être amoureux du « plus grand joueur ». Selon NDTV, Musk s’intéressait à la création de jeux vidéo bien avant de devenir millionnaire à l’âge de 27 ans. En conséquence, les internautes pensent que la chanson parle de lui. Si tel est le cas, Grimes pense que Musk peut aimer le jeu et est le meilleur joueur, mais pas vraiment un petit ami ou un amant.

Grimes avait annoncé le morceau sur son Instagram il y a quelques jours, mais ses fans n’avaient aucune idée de son intention de fouiller son ex-petit ami dans le nouveau single. Bien que Grimes ait taquiné la chanson en juillet, des mois avant d’annoncer leur séparation en septembre, les paroles suggèrent fortement sa relation avec Musk.

« Je suis amoureuse du plus grand joueur », chante-t-elle, « mais il aimera toujours le jeu plus qu’il ne m’aime. »

Après la rupture, Musk avait dit à Page Six que le couple était « semi-séparé » mais qu’il s’adorait toujours, se voyait fréquemment et était en bons termes. Selon lui, le travail était la principale raison pour laquelle les deux avaient pris la décision.

La signification métaphorique de cette chanson pourrait être qu’une femme est amoureuse d’un homme émotionnellement distant qui est plus préoccupé par son ambition que par elle. Musk et Grimes ont commencé à sortir ensemble en mai 2018 et ont accueilli leur premier enfant, X Æ A-Xii Musk, en mai 2020. Ils restent cordiaux et coparentent ensemble l’enfant d’un an. Le milliardaire et le producteur ont été aperçus ensemble pour la dernière fois au Met Gala.

Ombrager son intérêt et son association avec l’espace, Grimes chante : « Sail away, to the froide étendue de l’espace. Même l’amour n’a pas pu te garder à ta place. »

