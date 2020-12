2020 n’était pas si mal … grâce à Britney Spears.

Juste à temps pour son 39e anniversaire le mardi 2 décembre, l’icône de la pop a offert aux fans un cadeau inattendu en sortant un morceau inédit, « Swimming in the Stars ». La chanson, qui est typiquement Britney, a été initialement enregistrée pour son neuvième et dernier album de 2016, Gloire. Cependant, comme les fans le savent, le single n’a finalement pas été retenu pour la liste des morceaux.

Maintenant, la chanson est redevenue son propre vinyle via Urban Outfitters. « Le single inédit de Britney Spears, Swimming in the Stars est disponible exclusivement chez Urban Outfitters pressé sur vinyle noir », le annonce boutique en ligne. « Un must pour tous les fidèles de l’armée Britney. » Si le LP limité à 16,98 $ est sur les listes de cadeaux des Fêtes des fans, un avertissement: il est en rupture de stock jusqu’au 15 janvier 2021.

Heureusement, après quatre ans d’attente pour de la nouvelle musique, les admirateurs de Brit peuvent l’écouter en boucle en ligne dès maintenant, tout comme « Mood Ring », un titre bonus sur Gloire qui a finalement été largement diffusé en mai.