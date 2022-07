La nouvelle chanson de Britney Spears avec Elton John est “la meilleure qu’elle ait jamais sonnée” Mopays.com

Britney Spears’ nouvelle chanson avec monsieur Elton John est sûr d’être un régal passionnant pour les fans des deux icônes de la pop. Des sources proches de Britney, 45 ans, ont révélé à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que son prochain duo avec la rockstar de 75 ans que la nouvelle version du classique “Tiny Dancer” d’Elton est “le meilleur qu’elle ait jamais sonné”, et elle est ravie que ses fans l’entendent.

L’initié a expliqué que le chanteur de “Rocket Man” était un fan de longue date de Britney et qu’il savait qu’elle était fan après avoir tweeté son amour pour sa chanson “Tiny Dancer” il y a des années. “Ces dernières années, Elton a suivi de près ce que Britney a traversé et il ressent profondément pour elle. Elton sait ce que c’est que de revenir d’une absence au travail et à quel point il peut être difficile d’être une superstar parfois. Il a toujours admiré Britney en tant qu’artiste parce qu’elle a une originalité qu’il respecte vraiment”, ont-ils déclaré.

La source a poursuivi et a déclaré que tant de personnes avaient demandé à Britney de collaborer après la fin de sa tutelle, Elton “avait attendu patiemment” l’opportunité parfaite et la magie était là. “Quand il l’a contactée, il lui a demandé spécifiquement de faire un remix de ‘Tiny Dancer.’ Elle a pensé que c’était incroyable qu’il se souvienne de son tweet et elle lui a dit qu’elle était vraiment touchée qu’il lui ait demandé de faire ça », ont-ils déclaré. “Il avait l’impression qu’elle était rouillée quand ils ont commencé à enregistrer, mais cela lui est revenu naturellement et Elton l’a aidée à faire ressortir le meilleur d’elle et c’est peut-être le meilleur qu’elle ait jamais sonné.”

Une autre source proche de Britney a déclaré HL qu’elle cherchait à expérimenter “un son très différent” pour sa nouvelle musique, et qu’elle cherchait à “libérer toute la puissance de sa voix”. Ils ont dit qu’elle avait vraiment hâte que les fans entendent la nouvelle musique. “Elle est folle d’excitation à l’idée de collaborer avec Elton, c’est une telle icône et ‘Tiny Dancer’ est l’une de ses chansons préférées, c’est totalement un rêve devenu réalité pour elle”, a expliqué l’initié.

La nouvelle version de Britney et Elton sur “Tiny Dancer” devrait tomber en août. Elton a sorti la chanson pour la première fois sur son disque de 1971 Fou à travers la mer, et il est ensuite sorti en single en 1972. La chanson a également été un incontournable du rockeur Adieu route de briques jaunes tour du monde.