La nouvelle centrale nucléaire britannique obtient le feu vert

Les autorités britanniques ont donné leur feu vert au développement de la centrale nucléaire de Sizewell C, provoquant la colère des éco-activistes

Le gouvernement britannique a accordé mercredi une autorisation de développement à la centrale nucléaire de Sizewell C dans le Suffolk, dans l’est de l’Angleterre, ce qui a suscité une vive opposition de la part des éco-activistes.

Selon les autorités britanniques, le NPP produira «une électricité fiable et à faible émission de carbone pour aider la Grande-Bretagne à atteindre Net Zero,» et aura la capacité d’alimenter six millions de foyers en énergie. Le coût du nouveau projet de 3,2 gigawatts, principalement financé par la société française EDF, est estimé à 20 milliards de livres sterling (24 milliards de dollars). Sizewell C sera construit à côté du Sizewell B opérationnel et du Sizewell A, qui a été mis hors service en 2006.

EDF a présenté cette décision comme «la plus grande étape à ce jour dans le processus d’approbation.”

“Sizewell C sera bon pour la région, créant des milliers d’opportunités pour les habitants et les entreprises locales. Il stimulera la biodiversité locale et laissera un héritage dont le Suffolk peut être fier», a déclaré Carly Vince, responsable de la planification de Sizewell C, s’engageant à travailler en étroite collaboration avec les résidents locaux pour répondre à leurs préoccupations.

Lire la suite Londres donne le feu vert à une centrale nucléaire de 20 milliards de livres sterling pour assurer l’avenir énergétique du Royaume-Uni et rouvre les pourparlers avec le géant français de l’électricité EDF

Les éco-activistes ont fustigé la décision du gouvernement. “Ce n’est pas la fin de notre campagne pour arrêter Sizewell C. Non seulement nous examinerons de près la possibilité de faire appel de cette décision, mais nous continuerons à contester tous les aspects de Sizewell C, car – qu’il s’agisse de l’impact sur les consommateurs, des coûts énormes et les retards, les questions techniques en suspens ou les impacts environnementaux – cela reste un très mauvais risque», a déclaré le groupe de campagne Stop Sizewell C.

Les commentaires ont été repris par la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), une organisation caritative de conservation de la nature, qui a déclaré: «l’approbation de Sizewell allait à l’encontre de l’avis” d’experts de l’État, notant que l’usine aura un impact négatif sur la réserve naturelle de Minsmere dans le Suffolk.

La décision de donner le feu vert au développement de la centrale nucléaire intervient alors que la Grande-Bretagne cherche à devenir plus indépendante sur le plan énergétique à long terme dans un contexte de hausse des prix de l’énergie, tout en essayant de s’en tenir à des sources d’énergie propres.