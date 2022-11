La nouvelle caserne de pompiers de Peachland va de l’avant

La caserne de pompiers actuelle du district de Peachland est trop petite pour accueillir tous les véhicules et équipements. (District de Peachland/Photo d’archive)

Un nouveau bâtiment de services de protection pour remplacer une caserne de pompiers vieillissante est un pas de plus vers la réalité pour le district de Peachland.

Le conseil a adopté à l’unanimité un règlement d’emprunt pour le projet lors de sa réunion du 8 novembre. Cela survient après que les résidents de Peachland ont approuvé un référendum lors des élections municipales du 15 octobre, permettant au conseil d’emprunter jusqu’à 17,5 millions de dollars sur 30 ans.

“Tous les détails de la planification doivent encore se produire”, a déclaré le conseiller. Terry Condon. “Cela ne fait que confirmer que la ville a la capacité d’emprunter de l’argent.”

Une fois construite, la nouvelle installation abritera le service d’incendie et pourrait inclure d’autres services de sécurité communautaire tels que BC Ambulance.

L’installation actuelle du Peachland Fire & Rescue Service (PFRS) n’a pas été construite comme une caserne de pompiers, mais comme un bâtiment de travaux publics et de parcs. Le plan directeur de la caserne de pompiers de Peachland, achevé en 2021, a indiqué que PFRS est confronté à plusieurs défis d’infrastructure.

Le règlement exige l’examen final et l’approbation de l’inspecteur des municipalités de la Colombie-Britannique.

