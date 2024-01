La nouvelle carte génétique du café promet de meilleures infusions

il y a 2 heures

Les scientifiques ont percé les secrets génétiques du café dans une découverte qui, selon eux, ouvre la voie à des infusions plus savoureuses.

Des chercheurs italiens ont dressé la carte génétique la plus complète à ce jour du café Arabica, la boisson la plus populaire au monde.

Et cela pourrait conduire à des plants de café qui pourraient mieux faire face à un monde qui se réchauffe.

“Cet outil pourrait nous permettre de fournir aux producteurs de café de meilleures plantes, plus attrayantes pour les consommateurs et mieux adaptées aux conditions climatiques changeantes.”

Ces connaissances permettent aux scientifiques de se concentrer sur les gènes importants dans la production de café, tels que la saveur douce et sucrée distinctive de l’infusion.

Cela pourrait également aider les producteurs de café à développer de nouvelles variétés de café aux saveurs et aux arômes particuliers, ainsi que celles capables de tolérer des conditions de culture plus difficiles.

La hausse des températures et les précipitations imprévisibles modifient les conditions dans lesquelles les plants de café sont cultivés, entraînant une diminution des rendements et une augmentation des attaques de ravageurs et de maladies.